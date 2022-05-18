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18 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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18 мая, 07:05
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Международный день музеев – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 18 мая.
18 мая: какой сегодня праздник
18 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 18 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 18 мая

  • Международный день музеев (International Museum Day) – профессиональный праздник музейных работников отмечается с 1978 года по инициативе Международного совета музеев.
  • Всемирный день вакцины против СПИДа (World AIDS Vaccine Day) или День осведомленности о вакцинах против ВИЧ – проводится с 1998 года с целью показать, насколько велика надежда людей на победу эпидемии СПИДа с помощью безопасной и высокоэффективной вакцины против ВИЧ.
  • День резервиста Украины – был установлен в 2019 году с целью чествования важной роли резервистов в деле защиты Отечества.
  • День памяти жертв депортации народов Крыма – проводится по решению ВС Крыма с 1994 года как дань памяти и неразрывности судеб многонационального народа Крыма.
  • День борьбы за права крымскотатарского народа – также был установлен в 2014 году в канун 70-й годовщины выселения крымских татар из Крыма.

Именинники 18 мая

День ангела сегодня отмечают: Адриан, Ирина, Арина, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

Икона Божией Матери Неупиваемая чаша
Икона Божией Матери Неупиваемая чаша / Фото: Pinterest

18 мая в православной церкви наступает переполовение Пятидесятницы. Чтится память великомученицы Ирины. Празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

Народный праздник

В народе 18 мая почиталась Арина Капустница, которую также именовали Рассадницей, а все потому, что в этот день в огороде высаживали рассаду капусты и огурцов.

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Приметы на 18 мая

  • садить капустную рассаду должны женщины в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил;
  • мужчинам категорически нельзя высаживать капусту и другие овощи, иначе они не дадут плодов;
  • на Ирину пора выжигать траву на полях.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 мая

  • 1888 – в Америке продемонстрирована первая граммофонная пластинка.
  • 1917 – в Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.
  • 1944 – началась депортация крымских татар из Крыма в Среднюю Азию.
  • 1961 – в Украине установлены литературные премии имени Т. Шевченко.

Кто родился 18 мая

  • 1048 – Омар Хайям, персидский и таджикский поэт, философ.
  • 1872 – Бертран Рассел, английский философ и ученый.
  • 1962 – Сандра, немецкая поп-певица.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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