18 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Какой народный и православный праздник у украинцев 18 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 18 мая
- Международный день музеев (International Museum Day) – профессиональный праздник музейных работников отмечается с 1978 года по инициативе Международного совета музеев.
- Всемирный день вакцины против СПИДа (World AIDS Vaccine Day) или День осведомленности о вакцинах против ВИЧ – проводится с 1998 года с целью показать, насколько велика надежда людей на победу эпидемии СПИДа с помощью безопасной и высокоэффективной вакцины против ВИЧ.
- День резервиста Украины – был установлен в 2019 году с целью чествования важной роли резервистов в деле защиты Отечества.
- День памяти жертв депортации народов Крыма – проводится по решению ВС Крыма с 1994 года как дань памяти и неразрывности судеб многонационального народа Крыма.
- День борьбы за права крымскотатарского народа – также был установлен в 2014 году в канун 70-й годовщины выселения крымских татар из Крыма.
Именинники 18 мая
День ангела сегодня отмечают: Адриан, Ирина, Арина, Яков.
Какой сегодня церковный праздник
18 мая в православной церкви наступает переполовение Пятидесятницы. Чтится память великомученицы Ирины. Празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".
Народный праздник
В народе 18 мая почиталась Арина Капустница, которую также именовали Рассадницей, а все потому, что в этот день в огороде высаживали рассаду капусты и огурцов.
Приметы на 18 мая
- садить капустную рассаду должны женщины в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил;
- мужчинам категорически нельзя высаживать капусту и другие овощи, иначе они не дадут плодов;
- на Ирину пора выжигать траву на полях.
Интересные и важные события в Украине и мире 18 мая
- 1888 – в Америке продемонстрирована первая граммофонная пластинка.
- 1917 – в Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.
- 1944 – началась депортация крымских татар из Крыма в Среднюю Азию.
- 1961 – в Украине установлены литературные премии имени Т. Шевченко.
Кто родился 18 мая
- 1048 – Омар Хайям, персидский и таджикский поэт, философ.
- 1872 – Бертран Рассел, английский философ и ученый.
- 1962 – Сандра, немецкая поп-певица.
Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.