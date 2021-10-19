19 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день балета, Фомин день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 19 октября.

19 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 19 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 19 октября

Всемирный день балета (World Ballet Day) – ежегодно, начиная с 2014 года, в один из дней октября проводится международный праздник, посвященный этому виду искусства.

День спасателя в Казахстане – свой профессиональный праздник отмечают сотрудники противопожарной, водно-спасательной службы, гражданской обороны страны, начиная с 2008 года.

День юриста в Молдове – праздник специалистов всех юридических профессий установлен в честь создания Союза юристов Молдовы (СЮМ) в 2001 году.

День беатификации матери Терезы в Албании – национальный праздник проводится в честь причисления к лику блаженных католической подвижницы матери Терезы Калькуттской.

Именинники 19 октября

День ангела сегодня отмечают: Иван, Макар, Никанор, Фома.

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Какой сегодня церковный праздник

19 октября в православной церкви чтится память апостола Фомы, святого Никифора, экзарха Константинопольского патриарха в Украину.

Народный праздник

В народе 19 октября отмечался Фомин день, когда по традиции подводили итоги года: проверяли амбары и погреба, считали запасы в закромах, планировали расходы на зиму. Святого Фому почитали за его бережливость и запасливость. Если хозяева оставались довольными итогами года, то в честь святого накрывали богато столы и отмечали свои успехи.

Приметы на 19 октября:

на Фому ни в коем случае нельзя транжирить, иначе святой накажет;

в Фомин день благоприятно менять затворы и замки;

безветренный день на Фому – скоро похолодает;

в день Фомы по небу плывут последние кучевые облака.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 октября

1453 – окончание Столетней войны между Англией и Францией.

1917 – Павел Скоропадский провозглашен гетманом украинского Вольного казачества.

1918 – Украинская национальная рада провозгласил образование Украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии.

1943 – американец Альберт Шац открыл антибиотик стрептомицин, первый препарат с положительным эффектом при лечении туберкулеза.

Кто родился 19 октября

1854 – Сергей Васильковский, украинский живописец.

1862 – Огюст Люмьер, основатель французской киноиндустрии и кинорежиссуры.

1910 – Федор Манайло, украинский советский живописец.

1918 – Александр Галич, русский поэт, бард, сценарист, драматург.

1987 – Леся Никитюк, украинская телеведущая.

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