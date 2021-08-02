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2 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
2 августа, 07:25
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День святого пророка Илии, Международный день памяти геноцида ромов – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 2 августа.
2 августа: какой сегодня праздник
2 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 2 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 2 августа

  • Международный день памяти геноцида ромов был установлен в 1996 году лидерами ромских организаций 10 стран Европы и Америки на конференции "Геноцид – Память – Надежда" в Освенциме.
  • День национального кино отмечает Азербайджан.
  • День свободы празднует Гайана.
  • День республики отмечается в Северной Македонии.

Именинники 2 августа

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Иван, Илья, Константин, Леонтий, Николай, Петр, Сергей, Тихон, Феодор.

Какой сегодня церковный праздник

2 августа в православной церкви настает 7-я неделя по Пятидесятнице. Чтится память пророка Ильи. Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского.

В народе 2 августа отмечался Ильин день. Люди верили, что Илья Громовержец, катаясь по небу в огненной колеснице, мечет громы и молнии и поражает нечистую силу, которая может спрятаться в звере и даже в человеке. На Илью бывает воробьиная ночь, когда все время сверкают молнии, а испуганные птицы мечутся во все стороны.

Приметы на 2 августа

  • в Ильин день ни в коем случае нельзя работать в поле, чтобы не поразила молния;
  • Илья-пророк серьезно наказывает за непочтительное отношение к своему празднику;
  • с Ильина дня нельзя купаться, потому что вода становится студеной;
  • с Ильи начинается осень.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 августа

  • 1940 – Северная Буковина и часть Бессарабии вошли в состав УССР.
  • 1953 – в Киеве открылась детская железная дорога.
  • 2020 – корабль SpaceX Dragon 2 впервые совершил посадку после космического полета с астронавтами в миссии SpaceX DM-2.

Кто родился 2 августа

  • 1834 – Фредерик Огюст Бартольди, французский скульптор, создавший американскую Статую Свободы.
  • 1951 – Джо Линн Тернер, американский певец, участник групп Rainbow и Deep Purple.
  • 1975 – Наталия Могилевская, украинская певица, актриса, телеведущая.
  • 1976 – Сэм Уортингтон, австралийский киноактер.

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Ранее мы рассказывали, когда будут летние Спасы в 2021 году в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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