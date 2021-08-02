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2 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
2 серпня, 07:25
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День святого пророка Іллі, Міжнародний день пам'яті геноциду ромів – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 2 серпня.
2 серпня: яке сьогодні свято
2 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 2 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято, 2 серпня

  • Міжнародний день пам'яті геноциду ромів був встановлений у 1996 році лідерами ромських організацій 10 країн Європи й Америки на конференції "Геноцид – Пам'ять – Надія" в Освенцимі.
  • День національного кіно відзначає Азербайджан.
  • День свободи святкує Гайана.
  • День республіки відзначається в Північній Македонії.

Іменинники 2 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Опанас, Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Леонтій, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Феодор.

Який сьогодні церковне свято

2 серпня в православній церкві настає 7-й тиждень після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять пророка Іллі. Знайдення мощей преподобномученика Афанасія Брестського.

У народі 2 серпня відзначався Ільїн день. Люди вірили, що Ілля Громовержець, катаючись по небу у вогняній колісниці, метає громи і блискавки і вражає нечисту силу, яка може сховатися у звірі і навіть у людині. На Іллю буває горобина ніч, коли весь час виблискують блискавки, а перелякані птиці метушаться навсібіч.

Прикмети на 2 серпня

  • в Ільїн день у жодному разі не можна працювати в полі, щоб не вразила блискавка;
  • Ілля-пророк серйозно карає за нешанобливе ставлення до свого свята;
  • з Ільїна дня не можна купатися, тому що вода стає студеною;
  • з Іллі починається осінь.

Цікаві і важливі події в Україні та 2 серпня

  • 1940 – Північна Буковина і частина Бессарабії увійшли до складу УРСР.
  • 1953 – в Києві відкрилася дитяча залізниця.
  • 2020 – корабель SpaceX Dragon 2 вперше здійснив посадку після космічного польоту з астронавтами у місії SpaceX DM-2.

Хто народився 2 серпня

  • 1834 – Фредерік Бартольді, французький скульптор, який створив американську Статую Свободи.
  • 1951 – Джо Лінн Тернер, американський співак, учасник груп Rainbow і Deep Purple.
  • 1975 – Наталія Могилевська, українська співачка, актриса, телеведуча.
  • 1976 – Сем Вортінгтон, австралійський кіноактор.

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

Раніше ми розповідали, коли будуть літні Спаси у 2021 році в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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