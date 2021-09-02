2 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 2 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 2 сентября
- День окончания Второй мировой войны – 2 сентября в мире отмечается памятная дата в честь подписанного в 1945 году представителями союзных государств Акта о капитуляции Японии.
- День нотариата – профессиональный праздник отмечается в Украине начиная с 2010 года.
- День независимости Вьетнама – это главный национальный праздник страны в честь провозглашения в 1945 году Декларации независимости.
Именинники 2 сентября
День ангела сегодня отмечают: Александр, Виктор, Владимир, Иван, Максим, Николай, Тимофей, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
2 сентября в православной церкви чтится память пророка Самуила, мучеников Севира и Мемнона и с ними 37 мучеников.
Народный праздник
В народе 2 сентября отмечался Самойлов день. Крестьяне считали его мужским праздником, а потому в каждой семье жены и дочери старались ублажить хозяина дома, чисто одеть и вкусно накормить.
Приметы на 2 сентября
- журавли на Самойлов день летят высоко – к теплой осени;
- на Самойлов день появляются зимние опята;
- на Самойлов день можно просить хорошую погоду.
Интересные и важные события в Украине и мире 2 сентября
- 1794 – начато строительство Одессы.
- 1889 – в Мариуполе начал свою работу морской порт.
- 1996 – в Украине введена национальная валюта – гривня.
- 2015 – украинское правительство приняло решение о создании Национальной полиции Украины.
Кто родился 2 сентября
- 1726 – Джон Говард, английский филантроп.
- 1883 – Рудольф Вайгль, польский биолог, создавший первую эффективную вакцину против эпидемического тифа, основатель Львовского Института эпидемиологических исследований.
- 1926 – Евгений Леонов, советский актер театра и кино.
- 1935 – Валентин Гафт, советский актер театра и кино.
- 1964 – Киану Ривз, американский киноактер, музыкант.
- 1967 – Остап Ступка, украинский актер театра и кино, телеведущий.
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