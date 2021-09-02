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2 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
2 сентября, 07:25
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День окончания Второй мировой войны, День нотариата Украины, Самойлов день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 2 сентября
2 сентября: какой сегодня праздник
2 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 2 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 2 сентября

  • День окончания Второй мировой войны – 2 сентября в мире отмечается памятная дата в честь подписанного в 1945 году представителями союзных государств Акта о капитуляции Японии.
  • День нотариата – профессиональный праздник отмечается в Украине начиная с 2010 года.
  • День независимости Вьетнама – это главный национальный праздник страны в честь провозглашения в 1945 году Декларации независимости.

Именинники 2 сентября

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День ангела сегодня отмечают: Александр, Виктор, Владимир, Иван, Максим, Николай, Тимофей, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

2 сентября в православной церкви чтится память пророка Самуила, мучеников Севира и Мемнона и с ними 37 мучеников.

Народный праздник

В народе 2 сентября отмечался Самойлов день. Крестьяне считали его мужским праздником, а потому в каждой семье жены и дочери старались ублажить хозяина дома, чисто одеть и вкусно накормить.

Приметы на 2 сентября

  • журавли на Самойлов день летят высоко – к теплой осени;
  • на Самойлов день появляются зимние опята;
  • на Самойлов день можно просить хорошую погоду.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 сентября

  • 1794 – начато строительство Одессы.
  • 1889 – в Мариуполе начал свою работу морской порт.
  • 1996 – в Украине введена национальная валюта – гривня.
  • 2015 – украинское правительство приняло решение о создании Национальной полиции Украины.

Кто родился 2 сентября

  • 1726 – Джон Говард, английский филантроп.
  • 1883 Рудольф Вайгль, польский биолог, создавший первую эффективную вакцину против эпидемического тифа, основатель Львовского Института эпидемиологических исследований.
  • 1926 – Евгений Леонов, советский актер театра и кино.
  • 1935 – Валентин Гафт, советский актер театра и кино.
  • 1964 – Киану Ривз, американский киноактер, музыкант.
  • 1967 – Остап Ступка, украинский актер театра и кино, телеведущий.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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