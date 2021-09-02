2 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День окончания Второй мировой войны, День нотариата Украины, Самойлов день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 2 сентября

2 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 2 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 2 сентября

День окончания Второй мировой войны – 2 сентября в мире отмечается памятная дата в честь подписанного в 1945 году представителями союзных государств Акта о капитуляции Японии.

День нотариата – профессиональный праздник отмечается в Украине начиная с 2010 года.

День независимости Вьетнама – это главный национальный праздник страны в честь провозглашения в 1945 году Декларации независимости.

Именинники 2 сентября

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День ангела сегодня отмечают: Александр, Виктор, Владимир, Иван, Максим, Николай, Тимофей, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

2 сентября в православной церкви чтится память пророка Самуила, мучеников Севира и Мемнона и с ними 37 мучеников.

Народный праздник

В народе 2 сентября отмечался Самойлов день. Крестьяне считали его мужским праздником, а потому в каждой семье жены и дочери старались ублажить хозяина дома, чисто одеть и вкусно накормить.

Приметы на 2 сентября

журавли на Самойлов день летят высоко – к теплой осени;

на Самойлов день появляются зимние опята;

на Самойлов день можно просить хорошую погоду.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 сентября

1794 – начато строительство Одессы.

1889 – в Мариуполе начал свою работу морской порт.

1996 – в Украине введена национальная валюта – гривня.

2015 – украинское правительство приняло решение о создании Национальной полиции Украины.

Кто родился 2 сентября

1726 – Джон Говард, английский филантроп.

1883 – Рудольф Вайгль, польский биолог, создавший первую эффективную вакцину против эпидемического тифа, основатель Львовского Института эпидемиологических исследований.

Рудольф Вайгль, польский биолог, создавший первую эффективную вакцину против эпидемического тифа, основатель Львовского Института эпидемиологических исследований. 1926 – Евгений Леонов, советский актер театра и кино.

1935 – Валентин Гафт, советский актер театра и кино.

1964 – Киану Ривз, американский киноактер, музыкант.

1967 – Остап Ступка, украинский актер театра и кино, телеведущий.

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