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2 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
2 вересня, 07:25
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День закінчення Другої світової війни, День нотаріату України, Самойлов день – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 2 вересня
2 вересня: яке сьогодні свято
2 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 2 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято 2 вересня

  • День закінчення Другої світової війни – 2 вересня у світі відзначається пам'ятна дата на честь підписаного у 1945 році представниками союзних держав Акта про капітуляцію Японії.
  • День нотаріату – професійне свято відзначається в Україні починаючи з 2010 року.
  • День незалежності В'єтнаму – це головне національне свято країни на честь проголошення в 1945 році Декларації незалежності.

Іменинники 2 вересня

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День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

2 вересня в православній церкві вшановується пам'ять пророка Самуїла, мучеників Севира і Мемнона і з ними 37 мучеників

Народне свято

У народі 2 вересня відзначається Самойлов день. Селяни вважали його чоловічим святом, а тому в кожній родині дружини і доньки намагалися догодити господарю будинку, чисто вдягнути і смачно нагодувати.

Прикмети на 2 вересня

  • журавлі на Самойлов день летять високо – до теплої осені;
  • на Самойлов день з'являються зимові опеньки;
  • на Самойлов день можна просити хорошу погоду.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 2 вересня

  • 1794 – розпочато будівництво Одеси.
  • 1889 – в Маріуполі почав свою роботу морський порт.
  • 1996 – в Україні введена національна валюта – гривня.
  • 2015 – український уряд ухвалив рішення про створення Національної поліції України.

Хто народився 2 вересня

  • 1726 – Джон Говард, англійський філантроп.
  • 1883 – Рудольф Вайґль, польський біолог, який створив першу ефективну вакцину проти епідемічного тифу, засновник Львівського Інституту епідеміологічних досліджень.
  • 1926 – Євген Леонов, радянський актор театру і кіно.
  • 1935 – Валентин Гафт, радянський актор театру і кіно.
  • 1964 – Кіану Рівз, американський кіноактор, музикант.
  • 1967 – Остап Ступка, український актор театру і кіно, телеведучий.

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Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у вересні 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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