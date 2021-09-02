2 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День закінчення Другої світової війни, День нотаріату України, Самойлов день – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 2 вересня

2 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 2 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято 2 вересня

День закінчення Другої світової війни – 2 вересня у світі відзначається пам'ятна дата на честь підписаного у 1945 році представниками союзних держав Акта про капітуляцію Японії.

День нотаріату – професійне свято відзначається в Україні починаючи з 2010 року.

День незалежності В'єтнаму – це головне національне свято країни на честь проголошення в 1945 році Декларації незалежності.

Іменинники 2 вересня

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День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

2 вересня в православній церкві вшановується пам'ять пророка Самуїла, мучеників Севира і Мемнона і з ними 37 мучеників

Народне свято

У народі 2 вересня відзначається Самойлов день. Селяни вважали його чоловічим святом, а тому в кожній родині дружини і доньки намагалися догодити господарю будинку, чисто вдягнути і смачно нагодувати.

Прикмети на 2 вересня

журавлі на Самойлов день летять високо – до теплої осені;

на Самойлов день з'являються зимові опеньки;

на Самойлов день можна просити хорошу погоду.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 2 вересня

1794 – розпочато будівництво Одеси.

1889 – в Маріуполі почав свою роботу морський порт.

1996 – в Україні введена національна валюта – гривня.

2015 – український уряд ухвалив рішення про створення Національної поліції України.

Хто народився 2 вересня

1726 – Джон Говард, англійський філантроп.

1883 – Рудольф Вайґль, польський біолог, який створив першу ефективну вакцину проти епідемічного тифу, засновник Львівського Інституту епідеміологічних досліджень.

1926 – Євген Леонов, радянський актор театру і кіно.

1935 – Валентин Гафт, радянський актор театру і кіно.

1964 – Кіану Рівз, американський кіноактор, музикант.

1967 – Остап Ступка, український актор театру і кіно, телеведучий.

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