20 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день солидарности людей – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 20 декабря.

20 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 20 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 20 декабря

Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day) – ежегодно проводится под эгидой ООН, начиная с 2006 года, в честь первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты и в 2021 году отмечает 15-летний юбилей.

День сотрудников органов государственной и национальной безопасности – профессиональный праздник отмечается 20 декабря во многих постсоветских странах.

Именинники 20 декабря

День ангела сегодня отмечают: Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Павел, Петр, Сергей.

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Какой сегодня церковный праздник

20 декабря в православной церкви чтится память святителя Амвросия, епископа Медиоланского, преподобного Иоанна, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мученика Афинодора, преподобного Павла Послушного.

Народный праздник

В народе 20 декабря чествовался Амвросимов день. Начиная с этого периода люди активно готовились к главному церковному зимнему празднику – Рождеству Христову. В конце года после Николы Зимнего и до самого Рождества больше не было серьезных православных праздников, а потому про этот день говорили: "Амвросий праздники отбросил".

Приметы на 20 декабря

с дня Амвросия незамужние девушки садились за шитье – готовили себе приданое на будущее;

на Амвросия нельзя выполнять тяжелую и грязную работу;

мокрый снег на Амвросия принесет влажное лето;

если этот день солнечный и ясный – лето также будет ясным;

облачная погода – будут снегопады.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 декабря

1699 – вышел указ Петра I о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января.

1868 – во Львове основано Украинское общество "Просвита".

1906 – "Кобзарь" Тараса Шевченко впервые был издан на русском языке.

2000 – парламент Великобритании одобрил клонирование в медицинских целях.

Кто родился 20 декабря

1738 – Клодион, французский скульптор.

1945 – Питер Крисс, американский музыкант, ударник рок-группы Kiss.

1960 – Ким Ки Дук, корейский кинорежиссер.

1974 – Василий Слипак, украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы.

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