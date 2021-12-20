20 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 20 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 20 грудня
- Міжнародний день солідарності людей (International Human Solidarity Day) – щорічно проводиться під егідою ООН, починаючи з 2006 року, на честь першого Десятиліття ООН з боротьби за ліквідацію бідності та у 2021 році відзначає 15-річний ювілей.
- День працівників органів державної та національної безпеки – професійне свято відзначається 20 грудня у багатьох пострадянських країнах.
Іменинники 20 грудня
День ангела сьогодні відзначають: Антон, Василь, Галактіон, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Павло, Петро, Сергій.
Яке сьогодні церковне свято
20 грудня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Амвросія, єпископа Медіоланського, преподобного Іоана, посника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мученика Афінодора, преподобного Павла Послушного.
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Народне свято
У народі 20 грудня вшановувався Амвросімов день. Починаючи з цього періоду, люди активно готувалися до головного церковного зимового свята – Різдва Христового. Наприкінці року після Миколи Зимового і до самого Різдва більше не було серйозних православних свят, тому про цей день говорили: "Амвросій свята відкинув".
Прикмети на 20 грудня
- з дня Амвросія незаміжні дівчата сідали за шиття – готували придане на майбутнє;
- на Амвросія не можна виконувати важку та брудну роботу;
- мокрий сніг на Амвросія принесе вологе літо;
- якщо цей день сонячній та ясний, то і літо буде ясним;
- хмарна погода – будуть снігопади.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 грудня
- 1699 – вийшов указ Петра I про перенесення святкування Нового року з 1 вересня на 1 січня.
- 1868 – у Львові започатковано Українське товариство "Просвіта".
- 1906 – "Кобзар" Тараса Шевченка вперше було видано російською мовою.
- 2000 – парламент Великобританії схвалив клонування з медичною метою.
Хто народився 20 грудня
- 1738 – Клодіон, французький скульптор.
- 1945 – Пітер Крісс, американський музикант, ударник рок-групи Kiss.
- 1960 – Кім Кі Дук, корейський кінорежисер.
- 1974 – Василь Сліпак, український оперний співак, соліст Паризької національної опери.
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