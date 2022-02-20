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20 февраля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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20 февраля, 07:25
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День Героев Небесной Сотни – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 20 февраля.
20 февраля: какой сегодня день
20 февраля: какой сегодня день / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 20 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 20 февраля

  • Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) – ежегодно проводится под эгидой ООН, начиная с 2009 года, в честь всемирной встречи на высшем уровне 1995 года, на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.
  • День Героев Небесной Сотни – памятный день, который отмечается в Украине 20 февраля в честь подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни, погибших в 2014 году.

Именинники 20 февраля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Лука, Петр.

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Какой сегодня церковный праздник

20 февраля в православной церкви проводится Неделя о блудном сыне. Чтится память преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Элладского, 1003 мучеников Никомидийских.

Народный праздник

В народе 20 февраля отмечался день Луки. Из-за ассоциации с именем святого главным продуктом дня, с которым хозяйки готовили блюда, был лук. Также в этот день поминали усопших родственников. А еще в день Луки готовили целебные снадобья из кореньев, собранных летом. Люди верили, что в этих лекарствах заключена большая сила.

Приметы на 20 февраля

  • южный ветер – к хорошему урожаю яровых;
  • если на Луку есть лук – пребудет сила;
  • в этот день нельзя жадничать, а все отданное вернется сторицей;
  • лучше не надевать одежду зеленого цвета.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 февраля

  • 1872 – в Америке запатентован электрический лифт.
  • 1940 – впервые на экранах появились мультипликационные герои Том и Джерри.
  • 1962 – астронавт Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полет, трижды облетев Землю.
  • 1986 – выведен на орбиту базовый блок советской орбитальной станции "Мир".
  • 2002 – в Харькове основано украинское издательство "Издательский дом Школа".
  • 2014 – во время противостояния Евромайдана расстреляны активисты, впоследствии названные "Небесной Сотней".

Кто родился 20 февраля

  • 1888 – Василий Барвинский, украинский композитор, пианист.
  • 1909 – Константин Жук, украинский советский кинорежиссер.
  • 1925 – Роберт Олтмен, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
  • 1966 – Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса, телеведущая.
  • 1988 – Рианна, барбадосская R&B-певица.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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