20 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День рекрутера, Луков день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 20 сентября

20 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 20 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 20 сентября

День рекрутера – свой профессиональный праздник ежегодно 20 сентября отмечают работники кадровой индустрии.

День нефтяников отмечается в Азербайджане.

День защиты детей проводится в Германии.

День почитания пожилых людей отмечается в Японии в третий понедельник сентября.

Именинники 20 сентября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.

Какой сегодня церковный праздник

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20 сентября в православной церкви отмечается предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Чтится память мученика Созонта, преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского, апостолов от 70-х Евода и Онисифора, мученика Евпсихия, преподобного Луки.

Народный праздник

В народе 20 сентября отмечался Луков день. В это время как раз повсеместно шла уборка, торговля и заготовка лука на зиму. Лук вместе с шелухой заплетали в косы и подвешивали к потолку для долгого хранения. Луком лечили многие болезни. А еще в этот день обязательно готовили разнообразные блюда из лука.

Приметы на 20 сентября

если испечь луковицу до Лукового дня – то весь лук на грядках высохнет;

в Луков день нельзя никому занимать продукты и деньги;

также плохая примета – делать предложение руки и сердца;

если птицы летят низко над землей – зима будет холодной;

если на луковицах много шелухи – будут сильные морозы.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 сентября

1519 – началась первая кругосветная экспедиция Фернана Магеллана.

1946 – впервые проведен Каннский кинофестиваль.

1970 – советская межпланетная станция "Луна-16" осуществила первый забор грунта с Луны.

2008 – в Киеве открылся первый в Украине IMAX кинотеатр.

Кто родился 20 сентября

1916 – Сид Чаплин, английский писатель.

1934 – Софи Лорен, итальянская киноактриса и певица.

1948 – Джордж Мартин, американский писатель-фантаст, сценарист и продюсер.

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