21 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день родного языка – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 21 февраля

21 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 21 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 21 февраля

Международный день родного языка (International Mother Language Day) – проводится под эгидой ЮНЕСКО, начиная с 2000 года, с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Всемирный день экскурсовода (International Tourist Guide Day) – учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов и гидов с целью повысить интерес общества к важности и значимости работы экскурсоводов.

Именинники 21 февраля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

21 февраля в православной церкви чтится память великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии Серповидца, святителя Саввы ІІ, архиепископа Сербского.

Народный праздник

В народе 21 февраля почитался Захар Серповидец. В этот день крестьяне соблюдали традицию доставать из чуланов серпы, приводить их в порядок, осматривать, чистить, точить и сбрызгивать свяченой водой. Люди верили, что святой Захарий заметит их старания и поможет во время жатвы, добавив силы серпам. Также святого в молитвах просили о хорошем урожае. А сейчас остался ритуал в этот день точить ножи.

Приметы на 21 февраля

чем холоднее Захаров день, тем теплее будет месяц март;

дым из трубы стелется по земле – к снегу;

не тогда серпы точить, когда на жатву идти;

не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 февраля

1784 – заложен город Николаев.

1842 – американец Джон Гринау запатентовал швейную машинку.

1935 – стартовал первый в СССР Международный кинофестиваль.

1953 – ученые Джеймс Уотсон и Френсис Крик предложили структурную модель ДНК в виде двойной спирали.

1993 – украинец Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6 м 15 см.

Кто родился 21 февраля

1875 – Жанна Луиза Кальман, французская долгожительница, прожившая 122 года, старейшая из людей на Земле, чьи даты рождения и смерти документально зафиксированы.

1907 – Уистен Хью Оден, английский поэт.

1915 – Евгений Лифшиц, советский физик-теоретик, академик АН СССР.

1925 – Игорь Шамо, украинский композитор.

1962 – Чак Паланик, американский писатель.

1979 – Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса и певица.

1996 – Софи Тернер, английская актриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.