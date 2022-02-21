Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 февраля, 07:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Международный день родного языка – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 21 февраля
21 февраля: какой сегодня праздник
21 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 21 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 21 февраля

  • Международный день родного языка (International Mother Language Day) – проводится под эгидой ЮНЕСКО, начиная с 2000 года, с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.
  • Всемирный день экскурсовода (International Tourist Guide Day) – учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов и гидов с целью повысить интерес общества к важности и значимости работы экскурсоводов.

Именинники 21 февраля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

21 февраля в православной церкви чтится память великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии Серповидца, святителя Саввы ІІ, архиепископа Сербского.

Народный праздник

В народе 21 февраля почитался Захар Серповидец. В этот день крестьяне соблюдали традицию доставать из чуланов серпы, приводить их в порядок, осматривать, чистить, точить и сбрызгивать свяченой водой. Люди верили, что святой Захарий заметит их старания и поможет во время жатвы, добавив силы серпам. Также святого в молитвах просили о хорошем урожае. А сейчас остался ритуал в этот день точить ножи.

Приметы на 21 февраля

  • чем холоднее Захаров день, тем теплее будет месяц март;
  • дым из трубы стелется по земле – к снегу;
  • не тогда серпы точить, когда на жатву идти;
  • не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 февраля

  • 1784 – заложен город Николаев.
  • 1842 – американец Джон Гринау запатентовал швейную машинку.
  • 1935 – стартовал первый в СССР Международный кинофестиваль.
  • 1953 – ученые Джеймс Уотсон и Френсис Крик предложили структурную модель ДНК в виде двойной спирали.
  • 1993 – украинец Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6 м 15 см.

Кто родился 21 февраля

  • 1875 – Жанна Луиза Кальман, французская долгожительница, прожившая 122 года, старейшая из людей на Земле, чьи даты рождения и смерти документально зафиксированы.
  • 1907 – Уистен Хью Оден, английский поэт.
  • 1915 – Евгений Лифшиц, советский физик-теоретик, академик АН СССР.
  • 1925 – Игорь Шамо, украинский композитор.
  • 1962 – Чак Паланик, американский писатель.
  • 1979 – Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса и певица.
  • 1996 – Софи Тернер, английская актриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Doodle Сегодня
21 февраля. Эдвин Ленд. В этот день 75 лет назад основатель корпорации "Поляроид" продемонстрировал Американскому Оптическому обществу первый в мире мгновенный фотоаппарат…
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
14 — 20 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять