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21 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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21 лютого, 07:25
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Міжнародний день рідної мови – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 21 лютого
21 лютого: яке сьогодні свято
21 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 21 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 21 лютого

  • Міжнародний день рідної мови (International Mother Language Day) – проводиться під егідою ЮНЕСКО, починаючи з 2000 року, з метою сприяння мовній та культурній різноманітності і багатомовності.
  • Всесвітній день екскурсовода (International Tourist Guide Day) – заснований Всесвітньою федерацією асоціацій екскурсоводів та гідів з метою підвищити інтерес суспільства до важливості та значущості роботи екскурсоводів.

Іменинники 21 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

21 лютого у православній церкві вшановується пам'ять великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарія Серповидця, святителя Сави ІІ, архієпископа Сербського.

Народне свято

У народі 21 лютого вшановувався Захар Серповидець. Цього дня селяни дотримувалися традиції діставати з комор серпи, налагоджувати їх, оглядати, чистити, точити і бризкати свяченою водою. Люди вірили, що святий Захар помітить їхні старання і допоможе під час жнив, додавши сили серпам. Також святого у молитвах просили про добрий урожай. А зараз лишився ритуал цього дня точити ножі.

Прикмети на 21 лютого

  • чим холодніший Захарів день, тим теплішим буде місяць березень;
  • дим із труби стелиться по землі – до снігу;
  • не тоді серпи точити, коли на жнива йти;
  • не обріжеш вчасно кривого серпа, не наживиш у полі снопа.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 21 лютого

  • 1784 – закладено місто Миколаїв.
  • 1842 – американець Джон Грінау запатентував швейну машинку.
  • 1935 – стартував перший у СРСР Міжнародний кінофестиваль.
  • 1953 – вчені Джеймс Вотсон та Френсіс Крік запропонували структурну модель ДНК у вигляді подвійної спіралі.
  • 1993 – українець Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною – 6 м 15 см.

Хто народився 21 лютого

  • 1875 – Жанна Луїза Кальман, французька довгожителька, яка прожила 122 роки, найстаріша з людей на Землі, чиї дати народження та смерті документально зафіксовані.
  • 1907 – Уістен Х'ю Оден, англійський поет.
  • 1915 – Євген Ліфшиц, радянський фізик-теоретик, академік АН СРСР.
  • 1925 – Ігор Шамо, український композитор.
  • 1962 – Чак Паланік, американський письменник.
  • 1979 – Дженніфер Лав Х'юїтт, американська актриса та співачка.
  • 1996 – Софі Тернер, англійська актриса.

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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