23 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День Харлампия и Прохора Весновея – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 23 февраля.

23 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 23 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Именинники 23 февраля

День ангела сегодня отмечают: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Марк, Петр, Порфирий, Прохор, Семен.

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Какой сегодня церковный праздник

23 февраля в православной церкви чтится память священномученика Харалампия и с ним мучеников Порфирия и Вантоса и трех мучениц, благоверной княгини Анны Новгородской, преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Лонгина Коряжемского, мучениц дев Енафы, Валентины и Павлы. Празднование иконы Божией Матери "Огневидная".

Народный праздник

В народе 23 февраля отмечался день Харлампия и почитался Прохор Весновей. В этот период явно ощущался поворот зимы на весну, благодаря чему день получил такое название. Хотя морозы еще не спешили отступать. Люди молились святому Харлампию, чтобы избежать смерти без покаяния, потому что нераскаявшаяся душа не смогла бы попасть в рай.

Приметы на 23 февраля

на Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует;

на Прохора Весновея часто бывают метели;

долгие морозы в конце февраля приведут теплый март;

на Харлампия под запретом блюда из рыбы.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 февраля

1874 – английский майор Уолтер Уингфилд запатентовал игру Sphairistike, известную как теннис.

1893 – немецкий инженер Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.

1947 – основана Международная организация по стандартизации (ISO).

1987 – Земли достигла вспышка сверхновой SN 1987A, самой близкой к нам со времен изобретения телескопа.

Кто родился 23 февраля

1744 – Майер Амшель Ротшильд, основатель династии предпринимателей Ротшильдов.

1879 – Казимир Малевич, российский художник-абстракционист, автор "Черного квадрата".

1925 – Елизавета Чавдар, украинская советская оперная певица, педагог.

1934 – Евгений Крылатов, советский и российский композитор, автор музыки к фильмам и мультфильмам.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.