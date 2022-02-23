23 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День Харлампія та Прохора Весновія – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 23 лютого.

23 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 23 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Іменинники 23 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Ганна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Карп, Марк, Петро, Порфирій, Прохор, Семен.

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Яке сьогодні церковне свято

23 лютого у православній церкві вшановується пам'ять священномученика Харалампія і з ним мучеників Порфирія і Вантоса і трьох мучениць, благовірної княгині Анни Новгородської, преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Лонгіна Коряжемского, мучениць дів Єнафи, Валентини і Павли. Святкування ікони Божої Матері "Вогневидна".

Народне свято

У народі 23 лютого відзначався день Харлампія і вшановувався Прохор Весновій. У цей період явно відчувався поворот зими на весну, завдяки чому день отримав таку назву. Хоча морози ще не поспішали відступати. Люди молилися святому Харлампію, щоб уникнути смерті без покаяння, тому що нерозкаяна душа не змогла б потрапити до раю.

Прикмети на 23 лютого

на Прохора й зима заохає, а лютий вирує, але весну чує;

на Прохора Весновія часто бувають хуртовини;

довгі морози наприкінці лютого приведуть теплий березень;

на Харлампія під забороною страви з риби.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 лютого

1874 – англійський майор Волтер Вінгфілд запатентував гру Sphairistike, відому як теніс.

1893 – німецький інженер Рудольф Дізель отримав патент на дизельне обладнання.

1947 – засновано Міжнародну організацію зі стандартизації (ISO).

1987 – Землі досяг спалах наднової SN 1987A, найближчої до нас із часів винаходу телескопа.

Хто народився 23 лютого

1744 – Майєр Амшель Ротшильд, засновник династії підприємців Ротшильдів.

1879 – Казимир Малевич, російський художник-абстракціоніст, автор "Чорного квадрата".

1925 – Єлизавета Чавдар, українська радянська оперна співачка, педагог.

1934 – Євген Крилатов, радянський та російський композитор, автор музики до фільмів та мультфільмів.

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