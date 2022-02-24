24 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день информационной архитектуры – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 24 февраля.

24 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 24 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Именинники 24 февраля

День ангела сегодня отмечают: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.

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Какой сегодня день, 22 февраля

Всемирный день информационной архитектуры (World IA Day) – проводится с 2012 года при поддержке Института информационной архитектуры и в 2022 году отмечает 10-летний юбилей. Информационная архитектура занимается принципами систематизации информации с целью помочь людям успешно находить и обрабатывать нужные им данные.

Какой сегодня церковный праздник

24 февраля в православной церкви чтится память священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода, в крещении Гавриила, Псковского, преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского, праведной Феодоры, царицы Греческой, что возобновила почитания святых икон.

Народный праздник

В народе 24 февраля отмечался Власьев день. Святого Власия называли покровителем домашних животных, отсюда другое название дня – Коровий праздник. На Власия старались не работать и дать отдых домашнему скоту. Животных угощали, холили и совершали ритуалы, чтобы уберечь от падежа и сглаза. В церкви освящали хлеб, который скармливали скоту. Святому Власию молились о здоровье для скота и хорошем приплоде. Также в этот день начинались базары, где можно было выгодно продать или купить корову.

Приметы на 24 февраля

пришел Влас – скоро будет весна у нас;

морозы на Власия – последние этой зимой;

если снег не растаял – май будет зеленым;

в этот день нельзя заниматься тяжелой работой;

на Власия ни в коем случае нельзя обижать домашних животных.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 февраля

1919 – правительства Украины и Польши подписали соглашение о перемирии.

1938 – компания Oral-B выпустила первую в мире зубную щетку с нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.

1985 – состоялись последние выборы в Верховные советы союзных и автономных республик, а также в местные советы народных депутатов.

Кто родился 24 февраля

1917 – Татьяна Яблонская, украинская советская художница.

1930 – Григорий Чапкис, советский и украинский танцор и хореограф.

1932 – Мишель Легран, французский композитор, пианист, дирижер.

1955 – Стив Джобс, американский инженер, предприниматель, сооснователь и первый генеральный директор корпорации Apple.

1959 – Владимир Горянский, советский и украинский актер театра, кино и телевидения, телеведущий.

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