Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призыв резервистов ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🚨 Режим ЧП 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

24 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 февраля, 07:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Всемирный день информационной архитектуры – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 24 февраля.
24 февраля: какой сегодня праздник
24 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 24 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Именинники 24 февраля

День ангела сегодня отмечают: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.

Реклама

Какой сегодня день, 22 февраля

  • Всемирный день информационной архитектуры (World IA Day) – проводится с 2012 года при поддержке Института информационной архитектуры и в 2022 году отмечает 10-летний юбилей. Информационная архитектура занимается принципами систематизации информации с целью помочь людям успешно находить и обрабатывать нужные им данные.

Какой сегодня церковный праздник

24 февраля в православной церкви чтится память священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода, в крещении Гавриила, Псковского, преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского, праведной Феодоры, царицы Греческой, что возобновила почитания святых икон.

Народный праздник

В народе 24 февраля отмечался Власьев день. Святого Власия называли покровителем домашних животных, отсюда другое название дня – Коровий праздник. На Власия старались не работать и дать отдых домашнему скоту. Животных угощали, холили и совершали ритуалы, чтобы уберечь от падежа и сглаза. В церкви освящали хлеб, который скармливали скоту. Святому Власию молились о здоровье для скота и хорошем приплоде. Также в этот день начинались базары, где можно было выгодно продать или купить корову.

Приметы на 24 февраля

  • пришел Влас – скоро будет весна у нас;
  • морозы на Власия – последние этой зимой;
  • если снег не растаял – май будет зеленым;
  • в этот день нельзя заниматься тяжелой работой;
  • на Власия ни в коем случае нельзя обижать домашних животных.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 февраля

  • 1919 – правительства Украины и Польши подписали соглашение о перемирии.
  • 1938 – компания Oral-B выпустила первую в мире зубную щетку с нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.
  • 1985 – состоялись последние выборы в Верховные советы союзных и автономных республик, а также в местные советы народных депутатов.

Кто родился 24 февраля

  • 1917 – Татьяна Яблонская, украинская советская художница.
  • 1930 – Григорий Чапкис, советский и украинский танцор и хореограф.
  • 1932 – Мишель Легран, французский композитор, пианист, дирижер.
  • 1955 – Стив Джобс, американский инженер, предприниматель, сооснователь и первый генеральный директор корпорации Apple.
  • 1959 – Владимир Горянский, советский и украинский актер театра, кино и телевидения, телеведущий.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Doodle Сегодня
24 февраля. Татьяна Яблонская. 105 лет назад в этот день родилась украинская художница, жившая при трех социальных укладах – царизме, социализме и в независимой Украине…
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
21 — 27 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять