25 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день школьных библиотек, День маркетолога, Всемирный день оперы – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 25 октября.

25 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 25 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 25 октября

День маркетолога – профессиональный праздник, который ежегодно отмечается 25 октября в постсоветских странах и приурочен к созданию в 1975 году Управления по маркетингу и рекламе в Министерстве внешней торговли СССР.

Международный день школьных библиотек (International School Library Day) проводится ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО.

День рождения Национального союза художников Украины – всеукраинской творческой государственной организации, которая была основана в 1938 году и объединила профессиональных художников, искусствоведов, центры художественных промыслов Украины.

Всемирный день оперы (World opera day) – музыкальный праздник, учрежденный в 2019 году по инициативе многих международных музыкальных организаций и приуроченный ко дню рождения великих композиторов Жоржа Бизе и Иоганна Штрауса.

Всемирный день макарон (World Pasta Day) – кулинарный праздник в честь первого Всемирного конгресса макаронных изделий, который состоялся в Италии в 1995 году, и посвященный как самим макаронам, так и их любителям и производителям.

Именинники 25 октября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, Федот.

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Какой сегодня церковный праздник

25 октября в православной церкви чтится память мучеников Прова, Тараха и Андроника, преподобного Космы, епископа Маюмского, творца канонов, мученицы Домники, святителя Мартина Милостивого, епископа Турского. Празднование Иерусалимской, Рудненской икон Божией Матери.

Народный праздник

В народе 25 октября почитался Андрон Звездочет, которого считали мудрым звездочетом. Люди по традиции наблюдали за звездным небом и по звездам пытались предсказать погоду. В этот день старались не смеяться, чтобы не накликать на себя неприятности.

Приметы на 25 октября

звездное небо на Андрона – будет хороший урожай на горох;

яркие звезды на Андрона – к скорым морозам;

если звезды тусклые и блеклые – ждать оттепели;

мерцающие звезды – к перемене погоды;

а вот падающая звезда обещает ветер и сухой год.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 октября

1929 – биржевой крах в Нью-Йорке, известный как "черная пятница", который послужил стартом всемирного экономического кризиса 1929-1933 гг.

1938 – был учрежден Союз украинских художников.

1976 – в Лондоне открыт Национальный Королевский Театр.

1990 – в СССР состоялся первый выпуск телеигры Влада Листьева "Поле чудес".

Кто родился 25 октября

1825 – Иоганн Штраус, австрийский композитор, дирижер, скрипач, "король вальса".

1838 – Жорж Бизе, французский композитор, дирижер, пианист эпохи романтизма.

1885 – Карп Трохименко, украинский советский живописец.

1881 – Пабло Пикассо, испанский и французский художник, скульптор.

1931 – Анни Жирардо, французская актриса театра и кино.

1984 – Кэти Перри, американская поп-певица, автор песен, актриса.

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