25 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 25 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 25 жовтня
- День маркетолога – професійне свято, яке щороку відзначається 25 жовтня в пострадянських країнах і приурочене до створення в 1975 році Управління з маркетингу та реклами в Міністерстві зовнішньої торгівлі СРСР.
- Міжнародний день шкільних бібліотек (International School Library Day) проводиться щорічно у четвертий понеділок жовтня, починаючи з 1999 року за ініціативи ЮНЕСКО.
- День народження Національної спілки художників України – всеукраїнської творчої державної організації, яка була заснована в 1938 році і об'єднала професійних художників, мистецтвознавців, центри художніх промислів України.
- Всесвітній день опери (World opera day) – музичне свято, засноване в 2019 році з ініціативи багатьох міжнародних музичних організацій і приурочене до дня народження великих композиторів Жоржа Бізе та Йоганна Штрауса.
- Всесвітній день макаронів (World Pasta Day) – кулінарне свято на честь першого Всесвітнього конгресу макаронних виробів, який відбувся в Італії у 1995 році, і присвячене як самим макаронам, так і їх любителям і виробникам.
Іменинники 25 жовтня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Богдан, Денис, Домініка, Іван, Кузьма, Макар, Максиміліан, Мартін, Микола, Тарас, Федот.
Яке сьогодні церковне свято
25 жовтня в православної церкви шанується пам'ять мучеників Прова, Тараха і Андроника, преподобного Косми, єпископа Маюмського, творця канонів, мучениці Домники, святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського. Святкування Єрусалимської, Рудненської ікон Божої Матері.
Народне свято
У народі 25 жовтня шанувався Андрон Звіздар, якого вважали мудрим звіздарем. Люди за традицією спостерігали за зоряним небом і по зірках намагалися передбачити погоду. У цей день намагалися не сміятися, щоб не накликати на себе неприємності.
Прикмети на 25 жовтня
- зоряне небо на Андрона – буде хороший урожай на горох;
- яскраві зірки на Андрона – до швидких морозів;
- якщо зірки тьмяні і бляклі – чекати на відлигу;
- мерехтливі зірки – до зміни погоди;
- а ось падаюча зірка обіцяє вітер і сухий рік.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 жовтня
- 1929 – біржовий крах у Нью-Йорку, відомий як "чорна п'ятниця", який послужив стартом всесвітньої економічної кризи 1929-1933 рр.
- 1938 – був заснований Союз українських художників.
- 1976 – в Лондоні відкрито Національний Королівський Театр.
- 1990 – в СРСР відбувся перший випуск телегри Влада Листьєва "Поле чудес".
Хто народився 25 жовтня
- 1825 – Йоганн Штраус, австрійський композитор, диригент, скрипаль, "король вальсу".
- 1838 – Жорж Бізе, французький композитор, диригент, піаніст епохи романтизму.
- 1885 – Карп Трохименко, український радянський живописець.
- 1881 – Пабло Пікассо, іспанський і французький художник, скульптор.
- 1931 – Анні Жирардо, французька актриса театру і кіно.
- 1984 – Кеті Перрі, американська поп-співачка, автор пісень, актриса.
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