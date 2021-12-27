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27 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
27 декабря, 07:25
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День вырезания снежинок, Международный день противоэпидемической готовности – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 27 декабря.
27 декабря: какой сегодня праздник
27 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 27 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 27 декабря

  • День вырезания снежинок – неофициальный, интересный и творческий праздник, когда многие люди в новогодние и рождественские праздники украшают дома бумажными снежинками и гирляндами.
  • Международный день противоэпидемической готовности (International Day of Epidemic Preparedness) – памятная дата, учрежденная ООН в 2020 году после появления новой угрозы для людей во всем мире – пандемии COVID-19.
  • День создания МВФ – в 1945 году в Америке был создан Международный Валютный Фонд (International Monetary Fund) – специализированное учреждение ООН.

Именинники 27 декабря

День ангела сегодня отмечают: Иларион, Николай, Филимон.

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Какой сегодня церковный праздник

У католиков ежегодно 27 декабря отмечается День апостола и евангелиста Иоанна, автора одного из Евангелий Иисуса Христа и Откровения.

27 декабря в православной церкви чтится память мучеников Фирса, Левкия и Калиника, мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

Народный праздник

В народе 27 декабря отмечали Филимонов день. Зимние ночи все еще оставались долгими и темными, а потому это время было страшным для людей. Считалось что сейчас как раз господствовала всякая нечисть, способная навредить людям.

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Приметы на 27 декабря

  • у кого в доме чистота и порядок, тех злые духи обходят стороной;
  • какая погода на Филимона, таким будет весь февраль;
  • если Филимонов день морозный – летом можно ждать жару;
  • вьюга в Филимонов день – к хорошему урожаю в будущем году;

Интересные и важные события в Украине и мире 27 декабря

  • 537 – освящен Собор святой Софии в Константинополе.
  • 1932 – в СССР появилась единая паспортная система и паспортно-визовая служба.
  • 1945 – в Нью-Йорке представители 28 стран подписали соглашение о создании Международного валютного фонда.
  • 1994 – запущена в эксплуатацию киевская станция метро "Позняки".
  • 1997 – введена в эксплуатацию киевская станция метро "Печерская".

Кто родился 27 декабря

  • 1571 – Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, открывший законы движения планет.
  • 1832 – Павел Третьяков, российский меценат, основатель Третьяковской галереи.
  • 1848 – Джованни Баттиста Пирелли, итальянский инженер, основатель компании Pirelli.
  • 1901 – Марлен Дитрих, немецкая и американская актриса театра и кино, певица.
  • 1939 – Эммануил Виторган, советский и российский актер театра и кино.
  • 1974 – Алена Винницкая, украинская певица, автор песен.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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