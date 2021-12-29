29 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 29 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 29 декабря
- Международный день виолончели (International Cello Day) или День виолончелиста – неофициальный музыкальный праздник, который профессионалы и любители проводят в день рождения каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса.
- День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины – отмечается, начиная с 2010 года.
Именинники 29 декабря
День ангела сегодня отмечают: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.
Какой сегодня церковный праздник
29 декабря в православной церкви чтится память пророка Аггея, мученика Марина, блаженной царицы Феофании.
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Народный праздник
В народе 29 декабря отмечался день Аггея. Люди наблюдали, что в этот период на земле и деревьях серебрился иней, а потому этот день еще называли Инесей или Зимоуказчик. Считалось, что Агей-пророк сеет иней на порог. Святому молились об указании истинного пути в вере. В этот день внимательно следили за погодой.
Приметы на 29 декабря:
- каков Аггей, таким будет месяц апрель;
- если иней густо лежит на ветвях деревьев – Святки будут теплыми;
- северный ветер на Аггея – к сильным морозам;
- сильный мороз с утра на Аггея продержится до самого Крещения;
- если снег у забора лежит вплотную к ограде – лето будет неурожайным.
Интересные и важные события в Украине и мире 29 декабря
- 1911 – авиаконструктор Игорь Сикорский на своем самолете С-6 установил мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами – 111 км/ч.
- 1993 – вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (КБР).
- 1995 – был открыт Днепропетровский метрополитен.
Кто родился 29 декабря
- 1766 – Чарльз Макинтош, шотландский химик, изобретатель водонепроницаемых плащей.
- 1800 – Чарльз Гудьир, американский изобретатель, который первым произвел вулканизацию каучука.
- 1876 – Пабло Казальс, видный каталонский виолончелист, дирижер, композитор.
- 1938 – Джон Войт, американский актер, отец Анджелины Джоли.
- 1942 – Всеволод Абдулов, советский и российский актер театра и кино.
- 1972 – Джуд Лоу, британский актер.
- 1972 – Евгений Нищук, украинский актер театра и кино, экс-министр культуры Украины.
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