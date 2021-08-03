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3 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
3 августа, 07:25
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Всемирный день арбуза, день святых Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 3 августа.
3 августа: какой сегодня праздник
3 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 3 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Какой сегодня праздник, 3 августа

  • Всемирный день арбуза (Watermelon Day) – отмечают все любители этого сладкого летнего плода.
  • День флага – празднует Венесуэла.
  • День независимости – отмечает Нигер и Ямайка.

Именинники 3 августа

День ангела сегодня отмечают: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор, Юрий.

Какой сегодня церковный праздник

3 августа в православной церкви чтится память пророка Иезекииля, преподобных Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его, преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

В народе 3 августа почитался Онуфрий Молчаливый. Существовало важное правило: всю работу в этот день выполнять молча, без лишних слов. Крестьяне занимались закромами и заготовкой зерна на зиму.

Приметы на 3 августа

  • на Онуфрия во время работы нельзя разговаривать;
  • обильные росы на Онуфрия – к плохому урожаю льна;
  • на Онуфрия роса лежит до полудня.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 августа

  • 1492 – стартовала первая экспедиция Христофора Колумба в Новый Свет.
  • 1778 – в Милане открылось здание оперного театра "Ла Скала".
  • 1959 – в СССР открылся первый Международный кинофестиваль.
  • 1971 – Пол Маккартни создал рок-группу Wings.

Кто родился 3 августа

  • 1904 – Клиффорд Саймак, американский писатель-фантаст.
  • 1963 – Джеймс Алан Хэтфилд, американский музыкант, основатель группы Metallica.
  • 1967 – Матье Кассовиц, французский актер, режиссер, сценарист.
  • 1992 – Карли Клосс, американская супермодель.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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