3 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 3 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
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Какой сегодня праздник, 3 августа
- Всемирный день арбуза (Watermelon Day) – отмечают все любители этого сладкого летнего плода.
- День флага – празднует Венесуэла.
- День независимости – отмечает Нигер и Ямайка.
Именинники 3 августа
День ангела сегодня отмечают: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор, Юрий.
Какой сегодня церковный праздник
3 августа в православной церкви чтится память пророка Иезекииля, преподобных Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его, преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.
В народе 3 августа почитался Онуфрий Молчаливый. Существовало важное правило: всю работу в этот день выполнять молча, без лишних слов. Крестьяне занимались закромами и заготовкой зерна на зиму.
Приметы на 3 августа
- на Онуфрия во время работы нельзя разговаривать;
- обильные росы на Онуфрия – к плохому урожаю льна;
- на Онуфрия роса лежит до полудня.
Интересные и важные события в Украине и мире 3 августа
- 1492 – стартовала первая экспедиция Христофора Колумба в Новый Свет.
- 1778 – в Милане открылось здание оперного театра "Ла Скала".
- 1959 – в СССР открылся первый Международный кинофестиваль.
- 1971 – Пол Маккартни создал рок-группу Wings.
Кто родился 3 августа
- 1904 – Клиффорд Саймак, американский писатель-фантаст.
- 1963 – Джеймс Алан Хэтфилд, американский музыкант, основатель группы Metallica.
- 1967 – Матье Кассовиц, французский актер, режиссер, сценарист.
- 1992 – Карли Клосс, американская супермодель.
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