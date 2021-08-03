3 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 3 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
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Яке сьогодні свято, 3 серпня
- Всесвітній день кавуна (Watermelon Day) – відзначають всі любителі цього солодкого літнього плода.
- День прапора – святкує Венесуела.
- День Незалежності – відзначає Нігер і Ямайка.
Іменинники 3 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Ганна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Семен, Федір, Юрій.
Яке сьогодні церковне свято
3 серпня в православній церкві шанується пам'ять пророка Єзекиїля, преподобних Симеона, Христа ради юродивого, та Іоана, співпосника його, преподобних Онуфрія Мовчазного й Онисима, затворника, Києво-Печерських, у Ближніх печерах.
У народі 3 серпня шанувався Онуфрій Мовчазний. Існувало важливе правило: всю роботу цього дня виконувати мовчки, без зайвих слів. Селяни займалися засіками і заготівлею зерна на зиму.
Прикмети на 3 серпня
- на Онуфрія під час роботи не можна розмовляти;
- рясні роси на Онуфрія – до поганого врожаю льону;
- на Онуфрія роса лежить до полудня.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 3 серпня
- 1492 – стартувала перша експедиція Христофора Колумба в Новий Світ.
- 1778 – в Мілані відкрилася будівля оперного театру "Ла Скала".
- 1959 – в СРСР відкрився перший Міжнародний кінофестиваль.
- 1971 – Пол Маккартні створив рок-гурт Wings.
Хто народився 3 серпня
- 1904 – Кліффорд Саймак, американський письменник-фантаст.
- 1963 – Джеймс Алан Гетфілд, американський музикант, засновник групи Metallica.
- 1967 – Матьє Кассовіц, французький актор, режисер, сценарист.
- 1992 – Карлі Клосс, американська супермодель.
Дивіться відео про сезон відпусток-2021:
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