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3 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 серпня, 07:25
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Всесвітній день кавуна, день святих Онуфрія Мовчазного й Онисима затворника – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 3 серпня.
3 серпня: яке сьогодні свято
3 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 3 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Яке сьогодні свято, 3 серпня

  • Всесвітній день кавуна (Watermelon Day) – відзначають всі любителі цього солодкого літнього плода.
  • День прапора – святкує Венесуела.
  • День Незалежності – відзначає Нігер і Ямайка.

Іменинники 3 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Ганна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Семен, Федір, Юрій.

Яке сьогодні церковне свято

3 серпня в православній церкві шанується пам'ять пророка Єзекиїля, преподобних Симеона, Христа ради юродивого, та Іоана, співпосника його, преподобних Онуфрія Мовчазного й Онисима, затворника, Києво-Печерських, у Ближніх печерах.

У народі 3 серпня шанувався Онуфрій Мовчазний. Існувало важливе правило: всю роботу цього дня виконувати мовчки, без зайвих слів. Селяни займалися засіками і заготівлею зерна на зиму.

Прикмети на 3 серпня

  • на Онуфрія під час роботи не можна розмовляти;
  • рясні роси на Онуфрія – до поганого врожаю льону;
  • на Онуфрія роса лежить до полудня.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 3 серпня

  • 1492 – стартувала перша експедиція Христофора Колумба в Новий Світ.
  • 1778 – в Мілані відкрилася будівля оперного театру "Ла Скала".
  • 1959 – в СРСР відкрився перший Міжнародний кінофестиваль.
  • 1971 – Пол Маккартні створив рок-гурт Wings.

Хто народився 3 серпня

  • 1904 – Кліффорд Саймак, американський письменник-фантаст.
  • 1963 – Джеймс Алан Гетфілд, американський музикант, засновник групи Metallica.
  • 1967 – Матьє Кассовіц, французький актор, режисер, сценарист.
  • 1992 – Карлі Клосс, американська супермодель.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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