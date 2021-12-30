30 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 30 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Именинники 30 декабря
День ангела сегодня отмечают: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей.
Какой сегодня церковный праздник
30 декабря в православной церкви чтится память пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила, преподобного Даниила, исповедника, в схиме Стефана.
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Народный праздник
В народе 30 декабря отмечался Данилов день. Сны в этот день считались вещими. Незамужние девушки часто в этот день гадали на женихов и на свою судьбу. Для этого на трех листках писали имена трех близких друзей святого – Анания, Азария и Мисаила. Затем эти листки клали под подушку и ждали, чтобы приснился суженый. А еще люди особое внимание уделяли огню. Считалось, что Данила декабрь торопит, приближая Рождество.
Приметы на 30 декабря:
- в этот день воздух по-особому пахнет святым духом и ладаном;
- в Данилов день нужно очень жарко натопить печь, чтобы тепла хватило на два дня;
- люди ночью разводили костры, чтобы отогнать темноту и мороз;
- иней на Данилу – к теплым Святкам;
- если на Данилу метет метель, значит, летом будут хорошо роиться пчелы.
Интересные и важные события в Украине и мире 30 декабря
- 1616 – опубликована первая печатная книга в Киеве "Часослов".
- 1922 – принята Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик.
- 1978 – в Киеве введена в эксплуатацию первая в СССР линия скоростного трамвая.
- 1991 – открыты станции Киевского метрополитена "Дружбы народов" и "Выдубичи".
- 1999 – в Украине была отменена смертная казнь.
Кто родился 30 декабря
- 1851 – Эйза Григгс Кэндлер, американский предприниматель, основавший компанию Coca-Cola.
- 1865 – Редьярд Киплинг, английский писатель, поэт, новеллист.
- 1905 – Даниил Хармс, русский советский писатель и поэт.
- 1912 – Андрей Сова, советский украинский киноактер, артист эстрады.
- 1928 – Бо Диддли, американский певец, гитарист, автор песен, пионер рок-н-ролла.
- 1974 – Ирма Витовская, украинская актриса театра и кино.
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