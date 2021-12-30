30 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Данилов день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 30 декабря.

30 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 30 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Именинники 30 декабря

День ангела сегодня отмечают: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей.

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Какой сегодня церковный праздник

30 декабря в православной церкви чтится память пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила, преподобного Даниила, исповедника, в схиме Стефана.

Народный праздник

В народе 30 декабря отмечался Данилов день. Сны в этот день считались вещими. Незамужние девушки часто в этот день гадали на женихов и на свою судьбу. Для этого на трех листках писали имена трех близких друзей святого – Анания, Азария и Мисаила. Затем эти листки клали под подушку и ждали, чтобы приснился суженый. А еще люди особое внимание уделяли огню. Считалось, что Данила декабрь торопит, приближая Рождество.

Приметы на 30 декабря:

в этот день воздух по-особому пахнет святым духом и ладаном;

в Данилов день нужно очень жарко натопить печь, чтобы тепла хватило на два дня;

люди ночью разводили костры, чтобы отогнать темноту и мороз;

иней на Данилу – к теплым Святкам;

если на Данилу метет метель, значит, летом будут хорошо роиться пчелы.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 декабря

1616 – опубликована первая печатная книга в Киеве "Часослов".

1922 – принята Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик.

1978 – в Киеве введена в эксплуатацию первая в СССР линия скоростного трамвая.

1991 – открыты станции Киевского метрополитена "Дружбы народов" и "Выдубичи".

1999 – в Украине была отменена смертная казнь.

Кто родился 30 декабря

1851 – Эйза Григгс Кэндлер, американский предприниматель, основавший компанию Coca-Cola.

1865 – Редьярд Киплинг, английский писатель, поэт, новеллист.

1905 – Даниил Хармс, русский советский писатель и поэт.

1912 – Андрей Сова, советский украинский киноактер, артист эстрады.

1928 – Бо Диддли, американский певец, гитарист, автор песен, пионер рок-н-ролла.

1974 – Ирма Витовская, украинская актриса театра и кино.

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