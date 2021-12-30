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30 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
30 грудня, 07:25
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Данилів день – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 30 грудня.
30 грудня: яке сьогодні свято
30 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 30 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Іменинники 30 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій.

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Яке сьогодні церковне свято

30 грудня в православній церкві вшановується пам'ять пророка Даниїла та трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла, преподобного Даниїла, сповідника, у схимі Стефана.

Народне свято

У народі 30 грудня відзначався Данилів день. Сни у цей день вважалися пророчими. Незаміжні дівчата часто у цей день ворожили на наречених та на свою долю. Для цього на трьох аркушах писали імена трьох близьких друзів святого – Ананія, Азарія та Мисаїла. Потім ці аркуші клали під подушку і чекали, щоб наснився наречений. А ще особливу увагу люди приділяли вогню. Вважалося, що Данило грудень квапить, наближаючи Різдво.

Прикмети на 30 грудня:

  • цього дня повітря особливо пахне святим духом і ладаном;
  • у Данилів день треба дуже жарко натопити піч, щоби тепла вистачило на два дні;
  • люди вночі розводили багаття, щоб відігнати темряву та мороз;
  • іней на Данилу – до теплих свят;
  • якщо на Данилу мете хуртовина, значить, влітку добре роїтимуться бджоли.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 30 грудня

  • 1616 – опубліковано першу друковану книгу в Києві "Часослов".
  • 1922 – прийнято Декларацію про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік.
  • 1978 – у Києві введено в експлуатацію першу в СРСР лінію швидкісного трамваю.
  • 1991 – відкрито станції Київського метрополітену "Дружби народів" та "Видубичі".
  • 1999 – в Україні було скасовано смертну кару.

Хто народився 30 грудня

  • 1851 – Ейза Гріггс Кендлер, американський підприємець, який заснував компанію Coca-Cola.
  • 1865 – Редьярд Кіплінг, англійський письменник, поет, новеліст.
  • 1905 – Данило Хармс, російський радянський письменник та поет.
  • 1912 – Андрій Сова, радянський український кіноактор, артист естради.
  • 1928 – Бо Діддлі, американський співак, гітарист, автор пісень, піонер рок-н-ролу.
  • 1974 – Ірма Вітовська, українська актриса театру та кіно.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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