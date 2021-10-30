30 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День тренера Украины, День Франкенштейна – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 30 октября.

30 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 30 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 30 октября

День тренера Украины – неофициальный спортивный праздник, который проводится, начиная с 1999 года представителями Федерации спортивной и художественной гимнастики Украины.

День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине – отмечается с 1993 года.

День Франкенштейна – в этот день почитатели таланта английской писательницы Мэри Шелли чествуют главного героя ее известного романа.

Именинники 30 октября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Осия, Сергей.

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Какой сегодня церковный праздник

30 октября в православной церкви чтится память пророка Осии, преподобномученика Андрея Критского, мучеников, бессребреников Космы и Дамиана Аравийских и братьев их мучеников Леонтия, Анфима и Евтропия. Перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского. Празднование икон Божией Матери, называемых "К Рождеству и после Рождества Дева" и "Освободительница".

Народный праздник

В народе 30 октября почитался Осия Колесник. Традиционно в этот день было положено уделять особое внимание телегам и колесам: снять их с осей, проверить на исправность, а при необходимости починить. Затем, если уже был снежный путь, телеги ставили в сараи до самой весны, а вместо них доставали сани.

Приметы на 30 октября

на Осия колеса с осью расстаются до весны;

если колеса в последний раз не скрипят, будущий год будет урожайным;

на Осия нельзя купаться.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 октября

1888 – американец Джон Лауд запатентовал шариковую ручку.

1938 – на американской радиостанции CBS состоялась трансляция фантастического романа Герберта Уэллса "Война миров".

1961 – СССР произвел взрыв водородной "Царь-бомбы", самой мощной в мировой истории.

1967 – в СССР впервые произведена автоматическая стыковка кораблей в космосе.

Кто родился 30 октября

1632 – Кристофер Рен, английский архитектор, математик и астроном.

1937 – Клод Лелуш, французский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1960 – Диего Марадона, аргентинский футболист и тренер.

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