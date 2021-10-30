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30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 жовтня, 07:25
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День тренера України, День Франкенштейна – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 30 жовтня.
30 жовтня: яке сьогодні свято
30 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне та православне свято в українців 30 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 30 жовтня

  • День тренера України – неофіційне спортивне свято, що проводиться, починаючи з 1999 року представниками Федерації спортивної та мистецької гімнастики України.
  • День працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні – відзначається з 1993 року.
  • День Франкенштейну – цього дня шанувальники таланту англійської письменниці Мері Шеллі вшановують головного героя її відомого роману.

Іменинники 30 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Йосип, Кузьма, Леонтій, Осія, Сергій.

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Яке сьогодні церковне свято

30 жовтня у православній церкві вшановується пам'ять пророка Осії, преподобномученика Андрія Критського, мучеників, безсрібників Косми і Даміана Аравійських і братів їхніх мучеників Леонтія, Анфіма і Євтропія. Перенесення мощей праведного Лазаря Чотириденного, єпископа Китійського. Святкування ікон Божої Матері, званих "До Різдва і після Різдва Діва" та "Визволителька".

Народне свято

У народі 30 жовтня вшановувався Осія Колесник. Традиційно цього дня належало приділяти особливу увагу візам і колесам: зняти їх з осей, перевірити на справність, а при необхідності полагодити. Потім, якщо вже був сніговий шлях, вози ставили в сараї аж до весни, а замість них діставали сани.

Прикмети на 30 жовтня

  • на Осія колеса з віссю розлучаються до весни;
  • якщо колеса востаннє не скриплять, майбутній рік буде врожайним;
  • на Осію не можна купатися.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 30 жовтня

  • 1888 – американець Джон Лауд запатентував кулькову ручку.
  • 1938 – на американській радіостанції CBS відбулася трансляція фантастичного роману Герберта Велса "Війна світів".
  • 1961 – СРСР здійснив вибух водневої "Цар-бомби", найпотужнішої у світовій історії.
  • 1967 – в СРСР вперше здійснено автоматичне стикування кораблів у космосі.

Хто народився 30 жовтня

  • 1632 – Крістофер Рен, англійський архітектор, математик та астроном.
  • 1937 – Клод Лелуш, французький актор, кінорежисер, сценарист, продюсер.
  • 1960 – Дієго Марадона, аргентинський футболіст та тренер.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на жовтень 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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