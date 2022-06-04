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4 июня: какой сегодня день, приметы, именины и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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4 июня, 07:25
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Поздравьте с именинами Владимиров, Павлов и Софий. Еще можно обнять любимца – 4 июня в США отмечают день "Обними своего кота"
4 июня в США отмечается день "Обними своего кота"
4 июня в США отмечается день "Обними своего кота"

Сегодня, 4 июня, День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ в Украине. День святого Василиска – в православном и народном календаре, если варите яйца, то делайте это вкрутую. С именинами нужно поздравить: Владимиров, Захаров, Иванов, Михаилов, Павлов, Софий, Федоров.

Узнаем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 июня

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Какой сегодня день

  • День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины – новая памятная дата, установленная Верховной Радой Украины в 2021 году. Сегодня нужно почтить память детей, которые погибли с 2014 года на территории Донецкой, Луганской и других областей.
  • Международный день борьбы с кариесом (Dental Caries Prevention Day) – учрежден по инициативе стоматологов в 2013 году с целью борьбы с одним из самых распространенных заболеваний зубов.
  • День флага в Эстонии. Сине-черно-белый флаг был принят эстонским студенческим сообществом в 1884 году. А в 1918 году флаг стал официальным.
  • Международный день спойлера (International Spoiler Day) – неофициальный праздник тех, кто любит портить впечатления, был придуман в США и вскоре распространился по всему миру.
  • День "Обними своего кота". Еще один неофициальный праздник в США. Отличается особым вниманием к своим питомцам и, конечно, максимальным количеством объятий.

Какой сегодня праздник

4 июня в православной церкви чтится память ІІ Вселенского собора, мучеников Василиска, мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского.

В народе 4 июня отмечается день Василиска – мифического существа. Оно, по поверьям, вылуплялось из яйца в этот день. Чтобы этого не случилось, все найденные куриные яйца варили вкрутую.

Приметы на 4 июня

  • на Василиска расцветают все цветы;
  • в день Василиска нельзя работать в поле и огороде, чтобы из рассады не выросли васильки;
  • много оводов – к урожаю огурцов;
  • сильные росы в этот день – к богатому урожаю.

Интересные и важные события в мире 4 июня

  • 1800 – в Вашингтоне построена президентская резиденция – Белый дом.
  • 1921 – во Франции впервые представлены духи Chanel № 5.

Кто родился 4 июня

  • 1863 – Владислав Городецкий, украинский архитектор.
  • 1909 – Александр Ильченко, украинский писатель, сценарист.
  • 1941 – Василий Литвин, украинский кобзарь.
  • 1975 – Анджелина Джоли, американская актриса.

С лунным календарем для сада и огорода на июнь 2022 года можно ознакомиться здесь.

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