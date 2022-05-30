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Лунный календарь для сада и огорода на июнь 2022 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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30 мая, 17:22
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Неблагоприятные дни для работ на участке – 14, 17, 18, 29 июня, а хорошо поработать можно 1, 3, 6, 9-13, 15, 16, 19, 20, 30 числа.
Лунный календарь для сада и огорода на июнь 2022 года
Лунный календарь для сада и огорода на июнь 2022 года / Фото: Unsplash

Близится лето. Чтобы работы в саду и огороде приносили не только усталость, но еще удовольствие и хороший урожай, придерживайтесь рекомендаций лунного календаря . Он поможет узнать самые благоприятные дни для посева и посадки, а также подкормок, обрезок, борьбы с вредителями и сбора урожая.

Лунный календарь для огородников и садоводов на июнь 2022 года

1 июня. Хорошо садить и пересаживать овощи, сеять травы и пряности. Также можно высаживать оставшуюся рассаду в отрытый грунт: помидоры, огурцы, кабачки, тыкву, капусту.

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2 июня. Хороший период для размножения ягодных культур черенками. Также это благоприятный день для стрижки, формирования и полива газона.

3 июня. День подходит для высадки рассады. Можно прищипнуть верхушки у малины. Подкармливать ягодники и бахчевые органическими удобрениями. Можно делать фруктовые соки и вино.

4 июня. День подходит, чтобы подкормить цветы золой, ее хорошо посыпать и зарыхлить по влажной почве. Можно сушить овощи, ягоды, лекарственные травы.

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5 июня. Полезно обрезать деревья и кустарники. Не нужно в этот день полоть сорняки, удобрять и поливать посадки. Можно замульчировать огуречные лунки.

6 июня. Можно работать с цветами: рыхлить, обрезать, поливать, высаживать, сеять. Хорошо ставить подпоры под плодоносящие деревья, окучивать картошку, капусту, лук-порей, фенхель, спаржу. Пересаживать рассаду в грунт, сажать многолетники, ягодники, прививать и обрезать плодовые деревья.

7 июня. Можно рыхлить землю, окучивать картошку, капусту, лук-порей, фенхель, спаржу. Хорошо ставить подпоры под плодоносящие деревья.

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8 июня. Хорошо размножать многолетние травянистые растения. Укорененные растения притеняют и опрыскивают. Также можно посадить лекарственные травы.

9 июня. Благоприятно высеивать морковь, дайкон, редьку для зимнего хранения. Можно высеивать салат, рукколу, шпинат, укроп, скороспелые овощи. Полезно подкормить цветы.

10 июня. День подходит для сбора семян и лекарственных растений. Также хорошо заняться формированием и уходом за живой изгородью. Хороший период для благоустройства сада. Можно формировать компостные кучи, заготавливать травы.

11 июня. Благоприятный день для посадки и пересадки любых растений. Хорошо заниматься поливом, удобрением, минеральными подкормками. Можно высаживать арбузы, дыни, кабачки.

12 июня. Хорошо высевать рассаду в грунт или теплицы. Прореживать свеклу, морковь, петрушку. Можно сеять двулетние цветы: незабудки, маргаритки, анютины глазки, мальвы, наперстянки, колокольчики, турецкая гвоздика. Хорошо подкармливать минеральными удобрениями овощи, ягодники, кустарники.

13 июня. Подходящий день для посадки луковичных. Можно собирать урожай, лекарственные и пряные травы. Также удачно пройдет борьба с вредителями.

14 июня. В этот день хорошо заниматься прополкой, стричь газон, косить траву на сено. Можно рыхлить приствольные круги деревьев и кустарников, удобрить перегноем или перепревшей травой. А вот сеять и пересаживать ничего не нужно.

15 июня. День подходит для повторных посевов овощей, пересадки рассады в грунт и теплицы. Можно прививать, черенковать деревья, вносить удобрения, бороться с сорняками.

16 июня. Подходящий период для посева и пересадки культур: морковь, свекла, редис, редька. Хорошо окучивать картофель, капусту, фенхель, лук-порей. Можно подкармливать овощи, ягодники и кустарники перегноем.

17 июня. В этот день хорошо собирать лекарственные травы. Но не нужно ничего сажать и пересаживать. Можно осмотреть деревья на наличие вредителей, опрыскать деревья и кустарники.

18 июня. В этот день лучше ничего не сеять и не пересаживать. Полезно собирать лекарственные растения и пряные травы.

19 июня. Благоприятный день для посадки и пересадки. Можно подкармливать малину, розы, кабачки, тыквы, огурцы. Также хороший день для изготовления фруктовых соков и вина.

20 июня. Можно посеять зеленные культуры для повторного урожая. Хорошо подкормить все посадки органическими удобрениями. Не стоит в этот день собирать урожай и заниматься консервацией.

21 июня. В этот день можно бороться с сорняками, рыхлить и мульчировать почву, подкармливать плодовые кустарники. Хорошо собирать урожай для консервации.

22 июня. В этот день благоприятно заняться уходом за розами. Можно внести внекорневые удобрения и подкормки.

23 июня. Благоприятный день для сбора урожая и консервации. Уделите внимание гладиолусам: их нужно рыхлить, поливать еженедельно. Также хорошо удалять сухие ветки с плодовых деревьев и кустарников, уничтожать вредителей.

24 июня. Подходящий день для сбора и консервации плодов. Приведите в порядок грядки клубники, которая уже не плодоносит.

25 июня. Хорошо собирать урожай и консервировать его на зиму, варить варенье. Займитесь огурцами, проводите внекорневые подкормки.

26 июня. В этот день не нужно поливать растения. Полезно бороться с вредителями и болезнями. Проредите малину. Проведите удаление усов на клубнике, оставляя только нужные на рассаду.

27 июня. Благоприятный день для борьбы с вредителями и болезнями. Также хорошо затянуть ягодники сеткой от птиц. Можно ставить опоры на кустарники и плодовые деревья. Не нужно поливать растения.

28 июня. Подходящий день для ухода за клубникой: ненужные усы удалите, а нужные прикопайте для будущей рассады. Также полезно бороться с вредителями и болезнями.

29 июня. В этот период не стоит ничего сеять и пересаживать. Полезно рыхлить землю, полоть посадки, заняться формированием компостных куч.

30 июня. В этот день можно сеять и пересаживать растения, но не стоит собирать урожай и заниматься консервацией. Хорошо бороться с вредителями. Можно косить газоны.

Ранее мы рассказывали, какие комнатные цветы приносят в дом счастье и любовь. А еще узнайте, как использовать сахар в саду и огороде.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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