4 червня: який сьогодні день, прикмети, іменини та що не можна робити

Привітайте з іменинами Володимирів, Павлів та Софій. Ще можна обійняти улюбленця – 4 червня в США святкують день "Обійми свого кота"

4 червня у США святкується день "Обійми свого кота"

Сьогодні, 4 червня, День пам'яті дітей, які загинули внаслідок агресії РФ в Україні. День святого Василиска – у православному та народному календарі, яйця цього дня можна варити тільки крутими. З іменинами треба привітати Володимирів, Захарів, Іванів, Михайлів, Павлів, Софій, Федорів.

Дізнаємося про значущі та важливі події, що відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 4 червня.

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Який сьогодні день

День пам'яті дітей , загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України – нова пам'ятна дата, встановлена Верховною Радою України 2021 року. Сьогодні слід вшанувати пам'ять дітей, які загинули з 2014 року на території Донецької, Луганської та інших областей.

, загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України – нова пам'ятна дата, встановлена Верховною Радою України 2021 року. Сьогодні слід вшанувати пам'ять дітей, які загинули з 2014 року на території Донецької, Луганської та інших областей. Міжнародний день боротьби з карієсом (Dental Caries Prevention Day) – заснований за ініціативи стоматологів 2013 року з метою боротьби з одним з найпоширеніших захворювань зубів.

(Dental Caries Prevention Day) – заснований за ініціативи стоматологів 2013 року з метою боротьби з одним з найпоширеніших захворювань зубів. День прапора в Естонії . Синьо-чорно-білий прапор був ухвалений естонською студентською спільнотою у 1884 році. А 1918 року прапор став офіційним.

. Синьо-чорно-білий прапор був ухвалений естонською студентською спільнотою у 1884 році. А 1918 року прапор став офіційним. Міжнародний день спойлера (International Spoiler Day) – неофіційне свято тих, хто любить псувати враження, було придумано в США та невдовзі поширилося всім світом.

(International Spoiler Day) – неофіційне свято тих, хто любить псувати враження, було придумано в США та невдовзі поширилося всім світом. День "Обійми свого кота". Ще одне неофіційне свято в США. Відрізняється особливою увагою до вихованців і, звісно, максимальною кількістю обіймів.

Яке сьогодні свято

4 червня у православній церкві вшановується пам'ять ІІ Вселенського собору, мучеників Василиска, мученика Іоанна-Володимира, князя Сербського.

У народі 4 червня відзначається день Василіска – міфічної істоти. Вона, за повір'ям, вилуплювалася з яйця цього дня. Щоб цього не сталося, всі знайдені курячі яйця варили крутими.

Прикмети на 4 червня

на Василиска розквітають усі квіти;

у день Василиска не можна працювати у полі та городі, щоб з розсади не виросли волошки;

багато оводів – до врожаю огірків;

сильні роси цього – до врожаю.

Цікаві та важливі події у світі 4 червня

1800 – у Вашингтоні збудовано президентську резиденцію – Білий дім.

1921 – у Франції вперше представлені парфуми Chanel №5.

Хто народився 4 червня

1863 – Владислав Городецький, український архітектор.

1909 – Олександр Ільченко, український письменник, сценарист.

1941 – Василь Литвин, український кобзар.

1975 – Анджеліна Джолі, американська акторка.

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