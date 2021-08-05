Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно

Как ухаживать за орхидеей

Как не сгореть на пляже

Как выгодно шопиться

Как заготовить сок

Как разносить обувь

Как вывести пятна
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

5 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
5 августа, 07:25
Копировать ссылку
Международный день светофора, иконы Божией Матери Почаевская и Всех скорбящих радость – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 5 августа.
5 августа: какой сегодня праздник
5 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 5 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

Какой сегодня праздник, 5 августа

  • Международный день светофора (International Day of the Traffic Light) – отмечается в день установки первого в мире светофора на улице американского города Кливленда в 1914 году.
  • Всемирный день устриц (Oyster Day) – кулинарный праздник отмечают любители этих морепродуктов, который изначально появился в Америке и вскоре распространился по всему миру.
  • День победы и благодарности отчизне – празднует Хорватия.

Именинники 5 августа

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

5 августа в православной церкви празднуется чудотворная Почаевская икона Божьей Матери, а также икона Божией Матери "Всех скорбящих радость". Чтится память мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского.

В народе 5 августа почитался Трофим Бессонник. На этот период как раз приходился разгар страды, а потому крестьянам некогда было спать. Также в это время собирали калину, малину и другие ягоды и заготавливали варенье на зиму.

Приметы на 5 августа

  • хорошему хозяину и день мал;
  • на Бессонника нельзя долго спать – добра не видать;
  • вечерний туман на Трофима Бессонника – к хорошей погоде.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 августа

  • 1772 – произошел первый раздел Польши между государствами: Россией, Пруссией и Австрией.
  • 1914 – в Америке были установлены первые в мире электрические светофоры.
  • 1941 – во время Второй мировой войны началась оборона Одессы от фашистских захватчиков.
  • 1967 – группа "Пинк Флойд" выпустила свой первый альбом The Piper at the Gates of Dawn.

Кто родился 5 августа

  • 1844 – Илья Репин, русский живописец.
  • 1850 – Ги де Мопассан, французский писатель-новеллист.
  • 1903 – Борис Гмыря, украинский оперный и камерный певец.
  • 1930 – Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну.

Смотрите видео о сезоне отпусков-2021:

Ранее мы рассказывали, когда будут летние Спасы в 2021 году в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Напоминалка
ДО КОНЦА ЛЕТА ОСТАЛОСЬ
дней
часов
минут
секунд
Как продлить эффект загара
Простые лайфхаки
Лунный календарь на неделю
2 - 8 августа
Как Луна влияет на нашу жизнь
Если не знаешь "как" просто "хакни"
Хакнуть
Поздравления на все случаи жизни
Для настоящего кулинара
Больше хаков

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять