5 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 5 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
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Яке сьогодні свято, 5 серпня
- Міжнародний день світлофора (International Day of the Traffic Light) – відзначається в день установки першого в світі світлофора на вулиці американського міста Клівленда у 1914 році.
- Всесвітній день устриць (Oyster Day) – кулінарне свято відзначають любителі цих морепродуктів, яке спочатку з'явилося в Америці і незабаром поширилося в усьому світі.
- День перемоги і подяки вітчизні – святкує Хорватія.
Іменинники 5 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Ганна, Віталій, Михайло, Трохим, Федір.
Який сьогодні церковне свято
5 серпня у православній церкві святкується чудотворна Почаївська ікона Божої Матері, а також ікона Божої Матері "Всіх скорботних радість". Шанується пам'ять мучеників Трохима, Феофіла і з ними 13 мучеників, священномученика Аполлінарія, єпископа Равенійского.
У народі 5 серпня шанувався Трохим Безсонник. На цей період саме припадав розпал жнив, а тому селянам ніколи було спати. Також у цей час збирали калину, малину та інші ягоди і заготовляли варення на зиму.
Прикмети на 5 серпня
- доброму господарю і день малий;
- на Безсонника не можна довго спати – добра не бачити;
- вечірній туман на Трохима Бессонніка – на гарну погоду.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 серпня
- 1772 – відбувся перший поділ Польщі між державами: Росією, Пруссією і Австрією.
- 1914 – в Америці були встановлені перші в світі електричні світлофори.
- 1941 – під час Другої світової війни почалася оборона Одеси від фашистських загарбників.
- 1967 – група "Пінк Флойд" випустила свій перший альбом The Piper at the Gates of Dawn.
Хто народився 5 серпня
- 1844 – Ілля Рєпін, російський живописець.
- 1850 – Гі де Мопассан, французький письменник-новеліст.
- 1903 – Борис Гмиря, український оперний і камерний співак.
- 1 930 – Ніл Армстронг, американський астронавт, перша людина, яка ступила на Місяць.
Дивіться відео про сезон відпусток-2021:
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