5 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день світлофора, ікони Божої Матері Почаївська та Всіх скорботних радість – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 5 серпня.

5 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 5 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Яке сьогодні свято, 5 серпня

Міжнародний день світлофора (International Day of the Traffic Light) – відзначається в день установки першого в світі світлофора на вулиці американського міста Клівленда у 1914 році.

Всесвітній день устриць (Oyster Day) – кулінарне свято відзначають любителі цих морепродуктів, яке спочатку з'явилося в Америці і незабаром поширилося в усьому світі.

День перемоги і подяки вітчизні – святкує Хорватія.

Іменинники 5 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Ганна, Віталій, Михайло, Трохим, Федір.

Який сьогодні церковне свято

5 серпня у православній церкві святкується чудотворна Почаївська ікона Божої Матері, а також ікона Божої Матері "Всіх скорботних радість". Шанується пам'ять мучеників Трохима, Феофіла і з ними 13 мучеників, священномученика Аполлінарія, єпископа Равенійского.

У народі 5 серпня шанувався Трохим Безсонник. На цей період саме припадав розпал жнив, а тому селянам ніколи було спати. Також у цей час збирали калину, малину та інші ягоди і заготовляли варення на зиму.

Прикмети на 5 серпня

доброму господарю і день малий;

на Безсонника не можна довго спати – добра не бачити;

вечірній туман на Трохима Бессонніка – на гарну погоду.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 серпня

1772 – відбувся перший поділ Польщі між державами: Росією, Пруссією і Австрією.

1914 – в Америці були встановлені перші в світі електричні світлофори.

1941 – під час Другої світової війни почалася оборона Одеси від фашистських загарбників.

1967 – група "Пінк Флойд" випустила свій перший альбом The Piper at the Gates of Dawn.

Хто народився 5 серпня

1844 – Ілля Рєпін, російський живописець.

1850 – Гі де Мопассан, французький письменник-новеліст.

1903 – Борис Гмиря, український оперний і камерний співак.

1 930 – Ніл Армстронг, американський астронавт, перша людина, яка ступила на Місяць.

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