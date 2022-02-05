Сегодня 05:35 на
Фигурное катание
Женщины, командные соревнования
Произвольная программа
Сегодня 09:45 на
Скиатлон
Женщины, 7,5 км + 7,5 км
Финал
Сегодня 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 3000 м
Финал
Сегодня 11:00 на
Биатлон
Смешанная эстафета 4х6 км
Финал
Сегодня 13:35 на
Прыжки с трамплина
Женщины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Сегодня 14:40 на
Фристайл
Мужчины, могул
Третий финал
Сегодня 15:26 на
Шорт-трек
Смешанная командная
эстафета, финал А
Завтра 04:24 на
Сноуборд
Женщины, слоупстайл
3-й заезд, финал
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спуск
Мужчины, скоростной спуск
Финал
Завтра 09:00 на
Скиатлон
Мужчины, 15 км + 15 км
Финал
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 5000 м
Финал
Завтра 14:00 на
Прыжки с трамплина
Мужчины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Завтра 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
Завтра 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
7 февраля 06:54 на
Сноуборд
Мужчины, слоупстайл
3-й заезд, финал
7 февраля 07:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
7 февраля 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
7 февраля 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
7 февраля 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
7 февраля 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
7 февраля 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

5 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 февраля, 07:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Всемирный день Нутеллы – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 5 февраля.
5 февраля: какой сегодня праздник
5 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 5 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 2 февраля

  • Всемирный день Нутеллы (World Nutella Day) – начиная с 2007 года, отмечается праздник любителей шоколадно-ореховой пасты родом из Италии, который быстро получил международное признание.

Именинники 5 февраля

День ангела сегодня отмечают: Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

5 февраля в православной церкви чтится память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела, преподобного Геннадия Костромского и Любимского. Перенесение мощей святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского, преподобного Мавсимы Сирина, преподобного Самана Молчальника, святого Павлина Милостивого, епископа Ноланского. Воспоминание VІ Вселенского собора.

Народный праздник

В народе 5 февраля отмечался день Агафия, который также назывался Агафий-полухлебник. Это было время домашних забот, проверки закромов и пересчета оставшихся запасов. Если их оставалась примерно половина, то семье и домашнему скоту можно было не голодать до нового урожая. Также проверялось состояние посевного зерна.

Приметы на 5 февраля

  • много снега в полях на Агафия – к хорошему урожаю хлеба;
  • если утром расшумелись синицы – к сильным морозам;
  • белка в этот день вылезла из дупла и спустилась на землю – значит, скоро потеплеет;
  • погода до полудня показывает, какая будет первая половина следующей зимы, а после полудня – вторая половина зимы.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 февраля

  • 1887 – в театре "Ла Скала" прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Отелло".
  • 1924 – на ВВС стартовала ежечасная передача сигналов точного времени.
  • 1944 – в ходе Второй мировой войны Америка нанесли бомбовый удар по Курильским островам.
  • 2009 – сомалийские пираты за выкуп освободили украинское судно "Фаина".

Кто родился 5 февраля

  • 1840 – Хайрем Максим, британский оружейник, создатель автоматической винтовки, пушки и пулемета "Максим".
  • 1878 – Андре Ситроен, французский инженер, создатель одноименной автомобильной компании.
  • 1914 – Уильям Берроуз, американский писатель, эссеист.
  • 1962 – Дженнифер Ли, американская актриса, кинорежиссер, сценарист, певица.
  • 1964 – Лора Линни, американская актриса кино и телевидения.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Doodle Сегодня
5 февраля. Адольф Виндаус. Ровно 94 года назад немецкий ученый Адольф Отто Рейнгольд Виндаус первым в мире синтезировал витамин D, за что по итогам 1928 года был удостоен Нобелевской премии....
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
31 января — 6 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять