5 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день Нутеллы – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 5 февраля.

5 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 5 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 2 февраля

Всемирный день Нутеллы (World Nutella Day) – начиная с 2007 года, отмечается праздник любителей шоколадно-ореховой пасты родом из Италии, который быстро получил международное признание.

Именинники 5 февраля

День ангела сегодня отмечают: Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

5 февраля в православной церкви чтится память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела, преподобного Геннадия Костромского и Любимского. Перенесение мощей святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского, преподобного Мавсимы Сирина, преподобного Самана Молчальника, святого Павлина Милостивого, епископа Ноланского. Воспоминание VІ Вселенского собора.

Народный праздник

В народе 5 февраля отмечался день Агафия, который также назывался Агафий-полухлебник. Это было время домашних забот, проверки закромов и пересчета оставшихся запасов. Если их оставалась примерно половина, то семье и домашнему скоту можно было не голодать до нового урожая. Также проверялось состояние посевного зерна.

Приметы на 5 февраля

много снега в полях на Агафия – к хорошему урожаю хлеба;

если утром расшумелись синицы – к сильным морозам;

белка в этот день вылезла из дупла и спустилась на землю – значит, скоро потеплеет;

погода до полудня показывает, какая будет первая половина следующей зимы, а после полудня – вторая половина зимы.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 февраля

1887 – в театре "Ла Скала" прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Отелло".

1924 – на ВВС стартовала ежечасная передача сигналов точного времени.

1944 – в ходе Второй мировой войны Америка нанесли бомбовый удар по Курильским островам.

2009 – сомалийские пираты за выкуп освободили украинское судно "Фаина".

Кто родился 5 февраля

1840 – Хайрем Максим, британский оружейник, создатель автоматической винтовки, пушки и пулемета "Максим".

1878 – Андре Ситроен, французский инженер, создатель одноименной автомобильной компании.

1914 – Уильям Берроуз, американский писатель, эссеист.

1962 – Дженнифер Ли, американская актриса, кинорежиссер, сценарист, певица.

1964 – Лора Линни, американская актриса кино и телевидения.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.