5 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день Нутелли – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 5 лютого.

5 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 5 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 2 лютого

Всесвітній день Нутелли (World Nutella Day) – починаючи з 2007 року, відзначається свято любителів шоколадно-горіхової пасти родом з Італії, яке швидко отримало міжнародне визнання.

Іменинники 5 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

5 лютого у православній церкві вшановується пам'ять священномученика Климента, єпископа Анкірського, і мученика Агафангела, преподобного Геннадія Костромського і Любимського. Перенесення мощей святителя Феоктиста, архієпископа Новгородського, преподобного Мавсіми Сирина, преподобного Самана Мовчальника, святого Павлина Милостивого, єпископа Ноланського. Спогад VІ Вселенського собору.

Народне свято

У народі 5 лютого відзначався день Агафія, який також називався Агафій-напівхлебник. Це був час домашніх турбот, перевірки засіків і перерахунку запасів, що залишилися. Якщо їх була приблизно половина, то сім'ї та худобі можна було не голодувати до нового врожаю. Також перевіряли стан посівного зерна.

Прикмети на 5 лютого

багато снігу на полях на Агафія – до хорошого врожаю хліба;

якщо вранці розшумілися синиці – до сильних морозів;

білка цього дня вилізла з дупла і спустилася на землю – отже, незабаром потеплішає;

погода до полудня показує, якою буде перша половина наступної зими, а після полудня – друга половина зими.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 лютого

1887 – у театрі "Ла Скала" пройшла прем'єра опери Джузеппе Верді "Отелло".

1924 – на ВВС розпочалася щогодинна передача сигналів точного часу.

1944 – під час Другої світової війни Америка завдали бомбового удару по Курильських островах.

2009 – пірати Сомалі за викуп звільнили українське судно "Фаїна".

Хто народився 5 лютого

1840 – Хайрем Максим, британський зброяр, творець автоматичної гвинтівки, гармати та кулемета "Максим".

1878 – Андре Сітроен, французький інженер, творець однойменної автомобільної компанії.

1914 – Вільям Берроуз, американський письменник, есеїст.

1962 – Дженніфер Лі, американська актриса, кінорежисер, сценарист, співачка.

1964 – Лора Лінні, американська актриса кіно та телебачення.

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