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6 июня: какой сегодня праздник, приметы, именины и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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6 июня, 07:25
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Предки считали, что с сегодняшнего дня начиналось настоящее лето вместе с цветением шиповника. В этот день запрещено устраивать большую стирку
6 июня Днем журналиста в Украине
6 июня Днем журналиста в Украине / Фото: Depositphotos

6 июня поздравьте всех, кто имеет отношение к журналистике. А еще можно испечь пирог с яблочным пюре, как это будут делать сегодня многие в США.

Именины у Елены, Ивана, Никиты и Федора. В этот день нельзя устраивать большую стирку, есть риск лишиться семейного счастья.

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Итак, какие еще приметы сегодня, важные события, которые произошли в этот день, и самые разные праздники – читайте ниже.

Какой сегодня день

День журналиста в Украине. Профессиональный праздник всех работников СМИ: журналистов, корреспондентов, операторов, репортеров и редакторов.

День йо-йо, популярной игрушки. Была придумана в 1930-ых годах Дональдом Дунканом-старшим в США.

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День кинотеатров под открытым небом. 6 июня в 1933 году впервые заработал такой кинотеатр в городе Камден, США.

Национальный день пирога с яблочным пюре в США. Стал очень популярным во время Первой мировой войны. Тогда яблочное пюре было доступным, к тому же такая выпечка хорошо хранилась.

Какой сегодня праздник

В народе 6 июня почитался Симон Шиповника. Считалось, что в этот день приходит настоящее лето, ведь начинал цвести шиповник или, как его еще называют, дикая роза.

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Приметы на 6 июня

  • идет дождь на Шиповника – будет много грибов;
  • нельзя обрывать и обрезать цветы, они могут унести с собой семейное счастье;
  • нельзя в этот день стирать вещи, чтобы не смыть удачу и разладить отношения в семье;
  • шиповник цветет – за собою лето ведет;
  • мед, сваренный на лепестках шиповника, укрепляет силы.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 июня

  • 1882 – день рождения электрического утюга.
  • 1962 – Джордж Мартин, продюсер фирмы EMI, прослушал The Beatles.
  • 1984 – день рождения компьютерной игры "Тетрис".

Кто родился 6 июня

  • 1749 – Осип Дерибас, адмирал, один из основателей Одессы.
  • 1889 – Игорь Сикорский, украинский ученый, авиаконструктор.
  • 1903 – Арам Хачатурян, композитор.

Если занимаетесь садом и огородом, то здесь найдете лунный календарь на июнь 2022 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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