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8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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8 февраля, 07:25
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День безопасного Интернета – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 8 февраля.
8 февраля: какой сегодня праздник
8 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 8 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 2 февраля

  • День безопасного Интернета (Safer Internet Day) – проводится ежегодно, начиная с 2004 года, во второй вторник февраля с целью оберегания пользователей от негативного влияния мировой информационной Сети.

Именинники 8 февраля

День ангела сегодня отмечают: Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Иларион, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор, Филипп.

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Какой сегодня церковный праздник

8 февраля в православной церкви чтится память преподобного Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна, преподобного Ксенофонта Робейского, Мучеников Анании, пресвитера, Петра, темничного стража, с ними семи воинов, преподобного Симеона Ветхого, святителя Иосифа, архиепископа Солунского, благоверного Давида ІІІ Возобновителя, царя Иверии и Абхазии. Перенесение мощей преподобного Федора, игумена Студийского.

Народный праздник

В народе 8 февраля почитался Федор Студит, которого также называли Федор-поминальник. В молитвах к святому обращались о защите от пожаров, от нападения диких зверей, а также просили исцеления от болей в груди и желудке. Люди верили, что в этот день умершие тоскуют по своим родным и ходят по земле. Также этот день называли гороховым, потому что по гороху пытались определить, какая будет погода.

Приметы на 8 февраля

  • Федор Студит землю студит;
  • каким выдался этот день, такой будет наступающая весна;
  • если сухие горошины звонко катаются по блюду – к морозам и неурожаю;
  • если же горох катается бесшумно – к снегопаду и хорошему году;
  • тем, кто родился в этот день, полагалось есть гороховую кашу, чтобы она дала им сил на весь год.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 февраля

  • 1879 – в Канаде Сэндфорд Флеминг впервые предложил идею о введении всемирного времени.
  • 1921 – СНК УССР принял декрет о заповеднике "Аскания-Нова".
  • 1956 – в Лондоне введен в эксплуатацию двухэтажный автобус "Рутмастер", ставший впоследствии символом Лондона.

Кто родился 8 февраля

  • 1828 – Жюль Верн, французский писатель, основоположник научной фантастики.
  • 1834 – Дмитрий Менделеев, русский химик, ученый-энциклопедист, автор Периодической системы химических элементов.
  • 1920 – Лана Тернер, американская киноактриса.
  • 1928 – Вячеслав Тихонов, советский и российский киноактер.
  • 1930 – Диана Петриненко, украинская, советская певица.
  • 1932 – Джон Уильямс, американский композитор и дирижер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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