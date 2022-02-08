8 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Сьогодні 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
Сьогодні 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Сьогодні 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Сьогодні 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Сьогодні 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Сьогодні 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Сьогодні 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Сьогодні 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Сьогодні 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Сьогодні 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
Завтра 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
Завтра 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
Завтра 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
Завтра 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
10 лютого 03:30 на
Фігурне катання
Чоловіки, довільна
програма. Фінал
10 лютого 04:25 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-хафпайп
3-й фінальний заїзд
10 лютого 08:15 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, гірськолижна
комбінація, слалом. Фінал
10 лютого 09:00 на
Лижні гонки
Жінки, 10 км
Класичний стиль. Фінал
10 лютого 09:15 на
Сноуборд
Чоловіки, сноуборд-кросс
Фінал
10 лютого 13:50 на
Фрістайл
Змішані команди
Акробатика, другий фінал
10 лютого 14:00 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 5000 м
Фінал
10 лютого 15:30 на
Санний спорт
Командні змагання
Естафета. Фінал
Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua

Шкідники рослин

Авто взимку

Листівки-мотиватори

Дешеві авіаквитки

Вологість в оселі

Ананас вдома
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

8 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 07:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День безпечного Інтернету – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 8 лютого.
8 лютого: яке сьогодні свято
8 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 8 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 2 лютого

  • День безпечного Інтернету (Safer Internet Day) – проводиться щорічно, починаючи з 2004 року, у другий вівторок лютого з метою захисту користувачів від негативного впливу світової інформаційної Мережі.

Іменинники 8 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Іларіон, Йосип, Климент, Марія, Петро, Семен, Федір, Філіп.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

8 лютого в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна, преподобного Ксенофонта Робейського, Мучеників Ананії, пресвітера, Петра, сторожа в'язниці, з ними семи воїнів, преподобного Симеона Старого, святителя Йосипа, архієпископа Солунського, благовірного Давида ІІІ Відновителя, царя Іверії і Абхазії. Перенесення мощей преподобного Федора, ігумена Студійського.

Народне свято

У народі 8 лютого вшановувався Федір Студит, якого також називали Федір-поминальник. У молитвах до святого зверталися про захист від пожеж, від нападу диких звірів, а також просили зцілення від болю в грудях та шлунку. Люди вірили, що цього дня померлі сумують за своїми рідними і ходять по землі. Також цей день називали гороховим, тому що по гороху намагалися визначити, яка буде погода.

Прикмети на 8 лютого

  • Федір Студит землю студить;
  • Яким видався цей день, такою буде прийдешня весна;
  • якщо сухі горошини дзвінко катаються по блюду – до морозів та неврожаю;
  • якщо ж горох катається безшумно – до снігопаду та гарного року;
  • тим, хто народився цього дня, потрібно було їсти горохову кашу, щоб вона дала їм сил на весь рік.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 лютого

  • 1879 – у Канаді Сендфорд Флемінг вперше запропонував ідею про запровадження всесвітнього часу.
  • 1921 – РНК УСРР прийняла декрет про заповідник "Асканія-Нова".
  • 1956 – у Лондоні введено в експлуатацію двоповерховий автобус "Рутмайстер", який згодом став символом Лондона.

Хто народився 8 лютого

  • 1828 – Жуль Верн, французький письменник, засновник наукової фантастики.
  • 1834 – Дмитро Менделєєв, російський хімік, учений-енциклопедист, автор Періодичної системи хімічних елементів.
  • 1920 – Лана Тернер, американська кіноактриса.
  • 1928 – В'ячеслав Тихонов, радянський та російський кіноактор.
  • 1930 – Діана Петриненко, українська, радянська співачка.
  • 1932 – Джон Вільямс, американський композитор та диригент.

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Doodle Сьогодні
8 лютого. Сенфорд Флемінг. 143 роки тому (у 1879-му) цього дня на конференції в Канадському інституті Торонто шотландський інженер-залізничник запропонував ввести у всьому світі часові пояси…
Історія дня - за хвилину
Місячний календар на тиждень
7 — 13 лютого
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у лютому
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти