8 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День безпечного Інтернету – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 8 лютого.

8 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 8 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 2 лютого

День безпечного Інтернету (Safer Internet Day) – проводиться щорічно, починаючи з 2004 року, у другий вівторок лютого з метою захисту користувачів від негативного впливу світової інформаційної Мережі.

Іменинники 8 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Іларіон, Йосип, Климент, Марія, Петро, Семен, Федір, Філіп.

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Яке сьогодні церковне свято

8 лютого в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна, преподобного Ксенофонта Робейського, Мучеників Ананії, пресвітера, Петра, сторожа в'язниці, з ними семи воїнів, преподобного Симеона Старого, святителя Йосипа, архієпископа Солунського, благовірного Давида ІІІ Відновителя, царя Іверії і Абхазії. Перенесення мощей преподобного Федора, ігумена Студійського.

Народне свято

У народі 8 лютого вшановувався Федір Студит, якого також називали Федір-поминальник. У молитвах до святого зверталися про захист від пожеж, від нападу диких звірів, а також просили зцілення від болю в грудях та шлунку. Люди вірили, що цього дня померлі сумують за своїми рідними і ходять по землі. Також цей день називали гороховим, тому що по гороху намагалися визначити, яка буде погода.

Прикмети на 8 лютого

Федір Студит землю студить;

Яким видався цей день, такою буде прийдешня весна;

якщо сухі горошини дзвінко катаються по блюду – до морозів та неврожаю;

якщо ж горох катається безшумно – до снігопаду та гарного року;

тим, хто народився цього дня, потрібно було їсти горохову кашу, щоб вона дала їм сил на весь рік.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 лютого

1879 – у Канаді Сендфорд Флемінг вперше запропонував ідею про запровадження всесвітнього часу.

1921 – РНК УСРР прийняла декрет про заповідник "Асканія-Нова".

1956 – у Лондоні введено в експлуатацію двоповерховий автобус "Рутмайстер", який згодом став символом Лондона.

Хто народився 8 лютого

1828 – Жуль Верн, французький письменник, засновник наукової фантастики.

1834 – Дмитро Менделєєв, російський хімік, учений-енциклопедист, автор Періодичної системи хімічних елементів.

1920 – Лана Тернер, американська кіноактриса.

1928 – В'ячеслав Тихонов, радянський та російський кіноактор.

1930 – Діана Петриненко, українська, радянська співачка.

1932 – Джон Вільямс, американський композитор та диригент.

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