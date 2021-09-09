9 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день красоты, День тестировщика, День судоку – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 9 сентября.

9 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 9 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 9 сентября

Международный день красоты (International Beauty Day) установлен в 1995 году Международным комитетом эстетики и косметологии CIDESCO в честь всего красивого и прекрасного, что доставляет эстетическое удовольствие.

Международный день судоку (International Sudoku Day) – отмечают все любители этой японской головоломки с числами.

День тестировщика – неофициальный праздник отмечается в память о тестировании вычислительной машины, проведенном в 1947 году, и найденном насекомом (bug), которое стало причиной сбоя в работе. Устранение ошибки получило название debugging, что означает "избавление от насекомого".

День дизайнера-графика – профессиональный праздник был учрежден в 2005 году в день 50-летия дизайнера-графика Владимира Чайки и отмечается во многих постсоветских странах.

Именинники 9 сентября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.

Какой сегодня церковный праздник

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9 сентября в православной церкви чтится память преподобного Пимена Великого, святого священномученика Кукши и ученика его мученика Никона, Пимена, постника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах, святителя Осии, исповедника, епископа Кордувийського, святителя Ливерия, исповедника, папы Римского, преподобного Пимена Палестинского, мученицы Анфисы, преподобного Саввы.

Народный праздник

В народе 9 сентября почитались Два Пимена и Анфиса. В этот день было положено кланяться рябине и собирать ягоды, из которых затем заваривали целебные чаи, варили варенья и заготавливали на зиму. Также на Пименов день вывешивали гроздья рябины под крышей домов. Одалживать деньги – плохой знак, а вот подметать в доме – это к добру.

Приметы на 9 сентября

если птицы склевали не всю рябину – зима будет не слишком суровой;

рябина хорошо уродила – осень будет дождливой и сырой, а зима – холодной;

богатый урожай рябины – к морозной зиме.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 сентября

1776 – Объединенные Колонии Америки получили новое название – Соединенные Штаты Америки.

1886 – принято первое международное соглашение в области авторского права.

1920 – создан Киевский авиационный завод "Антонов".

1926 – день рождения телекомпании NBC.

1956 – Элвис Пресли дебютировал на национальном телевидении.

2006 – стартовал космический полет астронавтки НАСА украинки Гайдемари Стефанишин-Пайпер.

Кто родился 9 сентября

1737 – Луиджи Гальвани, итальянский физик, один из основоположников учения об электричестве.

1769 – Иван Котляревский, украинский писатель, поэт, драматург.

1828 – Лев Толстой, русский писатель, философ, классик мировой литературы.

1918 – Борис Заходер, советский поэт, переводчик, сценарист, детский писатель.

1930 – Надежда Румянцева, советская киноактриса.

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