Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні" ⚒ Підземний світ людей і технологій

Як зберігати морозиво

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

9 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
9 вересня, 07:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міжнародний день краси, День тестувальника, День судоку – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 9 вересня.
9 вересня: яке сьогодні свято
9 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 9 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято 9 вересня

  • Міжнародний день краси (International Beauty Day) встановлений у 1995 році Міжнародним комітетом естетики і косметології CIDESCO на честь усього красивого і прекрасного, що приносить естетичне задоволення.
  • Міжнародний день судоку (International Sudoku Day) – відзначають всі любителі цієї японської головоломки з числами.
  • День тестувальника – неофіційне свято відзначається в пам'ять про тестування обчислювальної машини, проведене у 1947 році, і знайдену комаху (bug), яка спричинила збій у роботі. Усунення помилки отримало назву debugging, що означає "позбавлення від комахи".
  • День дизайнера-графіка – професійне свято було засноване у 2005 році в день 50-річчя дизайнера-графіка Володимира Чайки і відзначається в багатьох пострадянських країнах.

Іменинники 9 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Анфіса, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Степан.

Яке сьогодні церковне свято

Реклама

9 вересня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Пімена Великого, преподобних священномученика Кукші й учня його мученика Никона, Пімена, посника, Києво-Печерських, в Ближніх печерах, святителя Осії, сповідника, єпископа Кордувійського, святителя Ліверія, сповідника, папи Римського, преподобного Пімена Палестинського, мучениці Анфіси, преподобного Сави.

Народне свято

У народі 9 вересня шанувалися Два Пимена і Анфіса. В цей день належало кланятися горобині і збирати ягоди, з яких потім заварювали цілющі чаї, варили варення і заготовляли на зиму. Також у Пименів день вивішували грони горобини під дахом будинків. Позичати гроші – поганий знак, а ось підмітати в хаті – це до добра.

Прикмети на 9 вересня

  • якщо птахи скльовували не всю горобину – зима буде не дуже суворою;
  • горобина добре вродила – осінь буде дощовою і сирою, а зима – холодною;
  • багатий урожай горобини – до морозної зими.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 9 вересня

  • 1776 – Об'єднані Колонії Америки отримали нову назву – Сполучені Штати Америки.
  • 1886 – укладена перша міжнародна угода в галузі авторського права.
  • 1920 – створено Київський авіаційний завод "Антонов".
  • 1926 – день народження телекомпанії NBC.
  • 1956 – Елвіс Преслі дебютував на національному телебаченні.
  • 2006 – стартував космічний політ астронавтки НАСА українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Хто народився 9 вересня

  • 1737 – Луїджі Гальвані, італійський фізик, один з основоположників вчення про електрику.
  • 1769 – Іван Котляревський, український письменник, поет, драматург.
  • 1828 – Лев Толстой, російський письменник, філософ, класик світової літератури.
  • 1918 – Борис Заходер, радянський поет, перекладач, сценарист, дитячий письменник.
  • 1 930 – Надія Румянцева, радянська кіноактриса.

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Реклама

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у вересні 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ ЗАЛИШИЛОСЯ
Що встигнути зробити у вересні
Змінити рутину
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
6 - 12 вересня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти