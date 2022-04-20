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Чистий четвер-2022: що можна і не можна робити

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20 квітня, 21:15
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У Великий Страсний четвер не можна пекти паски, доки не буде дотримано важливого ритуалу
Головні традиції та заборони у Чистий четвер
Головні традиції та заборони у Чистий четвер / Фото: Depositphotos, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Завтра, 21 квітня, настане Великий або Чистий четвер – це один із найважливіших днів Страсного тижня напередодні великого свята православного Великодня.

Цього дня віруючі згадують чотири значущі для церковного світу події:

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  1. таємна вечеря , на якій Ісус Христос встановив таїнство Євхаристії ;
  2. ритуал омивання ніг Вчителя своїм учням;
  3. молитва Христа у Гефсиманському саду;
  4. Іуда зрадив Ісуса за 30 срібників .

Здавна у Чистий четвер було важливо дотримуватися християнських та народних традицій . Що потрібно робити і як правильно провести цей день, дізнайтесь у нашій статті.

Великий четвер: головні традиції дня

  • Вважається, що у Чистий четвер вся вода набуває особливої сили . Тому важливо провести водні процедури для очищення себе, навколишнього простору, а також оздоровлення.
  • Добре прийняти ванну або сходити у лазню, причому бажано до сходу сонця . Саме ранкова вода має найбільшу цілющу силу.
  • У Чистий четвер обов'язково наводили вдома порядок , усе мили, чистили, прибирали. Цей ритуал важливий, щоб привернути позитивну енергію до житла.
  • Люди позбавляються від мотлоху , викидають або віддають непотрібні речі та звільняють простір для оновлення.
  • Після очищення та прибирання у Великий четвер печуть паски, фарбують крашенки і готують інші святкові страви до Великодня.

/ Фото: Getty Images

  • З церкви після служби додому приносили свічку – вважалося, що вона здатна очистити енергетику житла.
  • Важливий ритуал у цей день виготовлення четвергової солі , яка мала особливий захист. Усі члени сім'ї кидали у горщик по жменці солі, а також хліб ы трави, потім запікали та освячували в церкві.
  • Якщо у Чистий четвер тричі перерахувати усю наявну готівку , то вдома не переведуться гроші.

Чистий четвер: головні заборони дня

Також цього дня важливо не порушувати заборони, щоби не накликати на себе лихо.

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  • Протягом Страсного тижня у храмах згадують Страсті Христові, а тому заборонені веселощі, гуляння та застілля .
  • Категорично не можна, щоби в Чистий четвер у домі залишався бруд , інакше весь рік пройде у сварках.
  • У брудній воді після прибирання будинку накопичується вся змита негативна енергетика , а тому її не можна виливати вдома або на присадибній ділянці, краще віднести туди, де нічого не росте.
  • У жодному разі не можна залишати немитий посуд та замочену білизну з Чистого четверга на наступний день – Страсну п'ятницю.
  • Цього дня не можна виносити та віддавати з дому нічого цінного, а також позичати гроші , тому що разом із цінностями можна віддати і благополуччя.
  • Також не можна готувати великодні паски , доки дім не буде повністю прибраний і приведений у порядок.

А ось після прибирання можна приступати до виготовлення та прикрашання пасок – дивіться яскраві ідеї з фото, як це зробити. Також ми розповідали, чому на Великдень кажуть Христос Воскрес. А ще пояснювали, як щороку розраховувати перехідні свята за великоднім календарем.

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