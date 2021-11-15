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Что подарить мужчине: лучшие идеи правильных подарков

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
15 ноября, 14:27
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Какой подарок сделать парню в праздник для пользы и хорошего настроения
Что подарить мужчине
Что подарить мужчине / Фото: Коллаж: Сегодня

Что подарить парню, мужу, любимому мужчине? С приближением очередного праздника, к примеру, Международного мужского дня или Дня Вооруженных сил Украины, такой вопрос все больше интересует заботливые и влюбленные женские умы.

Предлагаем вам несколько универсальных вариантов подарков для мужчин, которые подойдут для любого случая жизни – дня рождения и дня знакомства, юбилея и торжественной даты.

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Какой подарок сделать парню – полезные советы

Для начала определитесь с целью подарка. Вы хотите порадовать мужчину или себя? Подарок для хорошего настроения или для применения в хозяйстве? Вещь должна быть практичной или эффектной, приносить пользу или радость?

Попробуйте разузнать, о чем мечтает ваш парень, расспросить друзей или побродить с ним по магазинам – вдруг его заинтересованный взгляд натолкнет вас на полезную мысль?

А еще можно пофантазировать, каким бы вы хотели видеть любимого – может быть, в новой рубашке и стильном галстуке?

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Вот от всего этого и отталкивайтесь, когда выбираете подарок мужчине.

Что подарить мужчине: интересные идеи

  • Подарок мужчине для статуса

Что подарить на 14 февраля
Что подарить на 14 февраля / Фото: Pixabay

Модная рубашка, сигары, фирменная зажигалка или портсигар, ежедневник в хенд мейд переплете, ручка брендовой марки, чашка с красивым фото или чехол для ноутбука. Список можно продолжить, в зависимости от места работы мужчины.

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  • Что подарить мужчине в праздник: для хобби

Что он любит и как проводит свободное время? Подарите снасти для рыбалки или охоты, шашки-шахматы, модели машинок, футбольный мяч, бильярдный кий, набор для покера, профессиональные кисти для рисования и т.п.

  • Что можно подарить мужчине: для тела

Для зимнего времени отличный выбор – это термобелье, перчатки или варежки, шапка и шарф, а для летнего времени подойдет футболка, рубашка и галстук, нижнее белье, ремень. Также разнообразные кремы и лосьоны для бритья, ведь они имеют свойство периодически заканчиваться. Главное – знать его любимую фирму.

  • Что подарить парню: для души

Эмоции и впечатления, которые запомнятся надолго: билеты на матч или на концерт, поход в клуб или сауну, поездка на экскурсию или поход за город. Только согласуйте свои планы на день.

  • Что подарить мужчине: для желудка

Что подарить мужчине в праздник
Что подарить мужчине в праздник / Фото: Depositphotos

Не удивляйтесь, ведь путь к мужскому сердцу часто лежит именно через этот важный орган. В последнее время становится модным и креативным дарить вкусные букеты. Включите в мужской вариант колбаску, сальцо, овощи, перчик, вяленую рыбку, сухарики, пару бутылочек любимого пива или элитного алкоголя.

  • Дорогой и знаковый подарок для мужчины

Бижутерия или ювелирные изделия подскажут мужчине, как высоко вы его цените, а также расскажут о вашем вкусе: браслет, цепочка, перстень или кулон с его знаком зодиака.

  • Что можно подарить мужчине: для здоровья

Уместный подарок – спортивный инвентарь. Но для этого нужно знать, вдруг у него уже есть гантели. Абонемент в тренажерный зал или бассейн. Кстати, совместный абонемент позволит вам вместе ходить на тренировки и проводить больше времени сообща с пользой для себя.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год-2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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