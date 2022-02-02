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День бабака-2022 в Україні та світі: історія, значення, прикольні тематичні картинки та вірші

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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2 лютого, 05:10
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Сьогодні зустрічаємо День бабака: побажайте один одному гарної погоди, прекрасної весни та чудового настрою
День бабака: дата, історія, картинки, листівки, привітання та вірші
День бабака: дата, історія, картинки, листівки, привітання та вірші / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 2 лютого, настав День бабака-2022 . Першим ділом зверніть увагу на погоду і сонце – чи видно його цього ранку? Адже від цього залежить, якою буде весна – ранньою чи пізньою, теплою чи вогкою. І не забудьте відправити позитивні листівки, картинки і побажання для підняття настрою рідним та близьким людям.

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День бабака: дата і значення свята

Щороку на початку лютого у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, відзначається День бабака. Він присвячений передбаченню погоди на найближчий період, а також настанню весни.

День бабака проводиться 2 лютого , на 40-й день після Різдва Христового, у свято католицького Стрітення. Це свято символізує зустріч зими з весною – хто із них виявиться сильнішим, той і правитиме найближчими тижнями.

За народними спостереженнями, ясаме у цей період бабак прокидається від зимової сплячки і вибирається зі своєї нори. Його пробудження супроводжується веселим святкуванням та цікавим ритуалом, на який збираються подивитися безліч людей.

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Адже якщо бабак сам не хоче прокидатися, його будять . І все заради того, щоб дізнатися – чи побачить звірятко свою тінь у цей день. Від цього залежить прогноз погоди.

  • Якщо бабак бачить свою тінь, то лякається її і знову ховається в нірку . Це означає, що зима триватиме ще шість тижнів і весна настане пізно.
  • Якщо ж день видався похмурим, і сонця немає – звірятко не бачить тіні і сміливо вилазить зі свого притулку . У цьому випадку весна буде ранньою, а холоди триватимуть недовго.

День бабака: історія свята

Вперше День бабака став офіційним святом у 1886 році . Його провели мешканці американського містечка Панксатоні. Рано-вранці 2 лютого вони витягли з нори бабака на ім'я Філ , якого згодом назвали "Великий Філ – провидець із провидців, мудрець із мудреців, пророк із пророків". А місто Панксатоні назвали Всесвітнім погодним центром.

Насправді ритуал пробудження тварини після сплячки та прогнозу погоди бере свій початок від традицій переселенців із Німеччини , Пенсільванських голландців, які у XVIII столітті привезли свої звичаї до Америки з Європи.

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Після виходу у 1993 році однойменного американського художнього фільму свято День бабака в Панксатоні набуло світової популярності.

З Днем бабака: яскраві листівки, тематичні картинки, вірші та побажання

***

Принимайте поздравления,
Ведь сегодня День сурка,
Пусть весна как озарение
Прилетит издалека!

Веселі картинки у День бабака / Фото: pinterest
Веселі картинки у День бабака / Фото: pinterest

***

Праздник свой привел сурок,
Повод есть повеселиться,
Что подскажет нам зверек –
Раздеваться? Утеплиться?

Пусть тепло он напророчит,
Пробуждение от сна,
Пусть наступит без отсрочек
Долгожданная весна!

День бабака: листівки та вірші / Фото: pinterest
День бабака: листівки та вірші / Фото: pinterest

***

Раз сегодня День сурка,
Пусть зверек нам скажет,
Что тепло нас скоро ждет,
Мы поверим даже!

День бабака: привітання та картинки / Фото: pinterest
День бабака: привітання та картинки / Фото: pinterest

***

Рассказать сурок нам сможет,
К нам когда придет весна,
И как скоро все живое
Пробудится ото сна.

Если солнце ярко светит,
Шесть недель тепла не жди,
Но весна наступит скоро,
Если в День сурка дожди.

Прикольні картинки у День бабака / Фото: pinterest
Прикольні картинки у День бабака / Фото: pinterest

***

Шустрый, маленький зверек,
По прозванию сурок,
Ползимы спокойно спит,
Не ворочаясь, храпит!

Но второго февраля,
Лишь зардеется заря,
Он из норки вылезает,
И погоду предвещает.

Если видит свою тень –
Будет долог зимний день,
Если тени он не видит –
То тепло нас не обидит,

Всегда сбывается примета.
Сурок, респект тебе за это!
Короче, заслужил проказник
День сурка – свой личный праздник!

День бабака: смішні картинки та вірші / Фото: pinterest
День бабака: смішні картинки та вірші / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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