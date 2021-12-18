День святого Николая-2021: яркие картинки, праздничные открытки и поздравления

В сегодняшнюю, самую лунную-полнолунную ночь 19 декабря, добрый и мудрый волшебник святой Николай ходит по домам хороших людей и послушных детей и тихонечко, пока все спят, раскладывает под подушки подарки.
Вот почему этот праздник такой долгожданный и радостный. Обязательно поздравьте с Днем святого Николая родных и близких людей, семью, детей, родителей, друзей, знакомых и подарите им немного сказки и чудес.
А мы подготовили для вас эффектные открытки, тематические картинки, поздравительные стихи, смс и прозу, чтобы вы смогли всех поздравить с Днем святого Николая Угодника 19 декабря.
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Лучшие поздравления с Днем святого Николая в прозе
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Поздравляем с Днем святого Николая! Это добрый и светлый праздник любви и душевной теплоты! В этот день даже взрослые начинают верить в чудеса и вместе с детьми с нетерпением ждут наступления утра, чтобы заглянуть под подушку, ведь так приятно найти там подарки! Пусть святой Чудотворец принесет в ваш дом счастье, теплоту и любовь, а вашу жизнь сделает яркой!
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С Днем святого Николая! Желаю в этот праздник волшебства, чудес и сказки, чтобы свершились твои самые лучшие мечты, чтобы улыбка не сходила с твоего лица, чтобы сердце было открыто миру счастья и любви, чтобы день прошел в окружении близких людей и порадовал приятными подарками.
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В День Святого Николая Чудотворца я от всей души желаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.
Радостные поздравления с Днем святого Николая в стихах
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С днем святого Николая
Я сегодня поздравляю!
И хоть детство вдаль умчало,
Вера в сказку не пропала.
Доброта, забота, ласка –
Это чудо, будто в сказке,
От святого Николая –
Вам их искренне желаю!
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С Днем святого Николая
Я душевно поздравляю!
И желаю вам добра,
Мира, счастья и тепла!
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В праздник пусть веселый
Сбудутся мечты –
Все, что у Николы
Ни попросишь ты!
Пусть получит каждый
В этот день святой,
Маленький подарок
От души большой!
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Пусть милый добрый Николай
Поднимет настроение,
Подарит счастье и покой,
Удачу, наслаждение!
Здоровье, мир на все года,
Успех на сто процентов!
Пускай душа поет всегда!
Счастливых вам моментов!
Ранее мы рассказывали, как готовить подарки под подушку на День святого Николая-2021.