Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского 🐸 Руслану обвинили в коррупции

Handmade снежинки

Гадаем на Андрея

Декор из мандарин

Елочные украшения

Пост к Рождеству

Календарь подарков
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Как готовить подарки под подушку на День святого Николая-2021

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
16 декабря, 14:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Не поломать, не потерять и донести до адресата кроме самого подарка еще праздничное настроение и немного волшебства
Как спрятать подарок под подушку
Как спрятать подарок под подушку / Фото: Коллаж: Сегодня

День святого Николая ждут и дети, и взрослые. Ведь подарки любят все. Если вы взяли на себя роль доброго волшебника , постарайтесь, чтобы этот день получился праздничным с самого утра.

Главный секрет Дня святого Николаяподарок под подушкой. Как же его правильно подготовить и подложить, чтобы родные и любимые люди ничего не заподозрили раньше времени? Читайте наши лайфхаки и дарите людям чудеса!

Реклама

Как подготовить подарок в День святого Николая: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Правильный размер

Как спрятать подарок под подушку / Фото: unsplash
Как спрятать подарок под подушку / Фото: unsplash

Чтобы ваш сюрприз в День святого Николая получился правдоподобным, заранее подберите такой подарок, который по своим габаритам легко поместится под подушку и даже спрячется под ней. Он должен быть незаметным и не слишком большим.

  • Лайфхак 2. Не шумите

Как спрятать подарок под подушку / Фото: unsplash
Как спрятать подарок под подушку / Фото: unsplash

Реклама

Запаковывая свой подарок, избегайте громкой и шелестящей бумаги , слюды или фольги, чтобы не делать лишнего шума. А не то вы привлечете внимание в самый неподходящий момент, и сюрприза уже не получится.

  • Лайфхак 3. Подгадайте время

Как спрятать подарок под подушку / Фото: unsplash
Как спрятать подарок под подушку / Фото: unsplash

Если ребенок или взрослый во сне ворочаются , тогда не стоит прятать подарок под подушку с вечера. Ведь они могут случайно испортить свой презент – поломать игрушку, растопить шоколадку или раздавить мандаринку – и тогда утром вместо радости от подарка получится сплошное разочарование.

Реклама
  • Лайфхак 4. Конспирируйтесь

Как спрятать подарок под подушку / Фото: pinterest
Как спрятать подарок под подушку / Фото: pinterest

Никому-никому не говорите о своих планах. А подготовленные подарки спрячьте так, чтобы их никто не заметил. Затем вечером, 18 декабря, переложите подарки куда-нибудь поближе, к примеру, под кровать. А уже под утро, 19 декабря, потихоньку подложите их спящим родным под или за подушку, стараясь не разбудить.

  • Лайфхак 5. Импровизируйте

Как спрятать подарок под подушку / Фото: unsplash
Как спрятать подарок под подушку / Фото: unsplash

Если не разбудить не получилось, скажите, что подошли, чтобы поправить одеяло или подушку , прогнать кота, потрогать лоб, послушать дыхание, потому что вам что-то показалось. В общем, отвлеките внимание.

  • Лайфхак 6. Подарок себе

Как спрятать подарок под подушку / Фото: unsplash
Как спрятать подарок под подушку / Фото: unsplash

И, конечно же, не забудьте про себя . Ведь вы тоже весь год хорошо себя вели и заработали подарок от святого Николая. Тогда утром сможете проснуться и "удивиться" позже всех.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Лайфхак недели
Как оборудовать помещение для животных
Хакнуть
Легко справляетесь с чисткой киви?
Лунный календарь на неделю
13 - 19 декабря
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в декабре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять