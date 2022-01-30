Годовое новолуние – как провести 1 февраля, чтобы приманить удачу

Астролог объяснил, как соединение Солнца и Луны, которое произойдет во вторник, отразится на вашем гороскопе и как вы можете сами улучшить судьбу

Новолуние 1 февраля особенное, потому что именно с ним связано начало нового года по восточному календарю. Китайский календарь – лунно-солнечный. Новый год начинается, когда Солнце и Луна образуют соединение в знаке Водолея. Это как раз то, что случится 1 февраля рано утром. И это будет не просто начало нового лунного месяца. А начало года или, если хотите, главное событие года – годовое новолуние.

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Есть прогноз астрологов на год Тигра, его многие, наверное, уже читали. Но есть также советы по поводу того, как правильно провести годовое новолуние, чтобы приманить удачу.

Можете относиться к этому несерьезно, но можете и попробовать. Ну, а вдруг?.. В ритуале нет ничего сложного

Итак, в момент новолуния начинается 1 лунный день. Именно его начало будет началом нового лунного года.

В древних трактатах по астрологии по этому поводу говорится:

К моменту новолуния (7:45) уже надо бодрствовать.

Сразу после новолуния нужно зажечь светильник с живым огнем – свеча, лампада, даже газовая горелка подходит.

Надо сосредоточиться, глядя на горящий огонь и мысленно представить все хорошее, чего бы вы хотели достичь: карьера, деньги, любовь – то, к чему вы стремитесь. Важно убедить себя, что это получится и подумать, как добиться цели, составить в голове план действий, короткий или подробный – как хотите.

Нельзя думать о плохом. Надо сконцентрироваться на позитиве и обязательно "поймать" мысль, как добиться прогресса, успеха.

Если в голову полезли дурные мысли, надо быстро, не гася огонь, принять холодный или контрастный душ и начать сначала.

НАДО ПОТОРОПИТЬСЯ! 1 лунный день в большинстве городов Украины будет очень коротким, всего несколько минут. Важно начать этот ритуал – зажечь огонь – в 1 лунный день, а закончить можно уже во второй.

Длина первого лунного дня зависит от того, в каком городе вы живете. Вот что нужно об этом знать:

В астрологическом лунном месяце – 29 или 30 дней.

Каждый новый лунный день начинается с восходом Луны и длится до следующего восхода. Луна в разное время восходит в разных городах, даже если речь только об Украине, поэтому лунные дни можно точно рассчитать только для конкретного места. Например, мы обычно делаем расчет для Киева.

1 день лунного календаря – единственный, который начинается не с восходом Луны, а в момент новолуния. Время новолуния одинаковое для всей Украины, не зависит от географических координат места.

Что получается в итоге? 1 лунный день начнется 1 февраля в 7:45. И для большинства городов Украины этот день будет очень коротким.

Во Львове Луна взойдет 1 февраля в 8:44. Получается, первый лунный день будет всего 59 минут. В 8:44 начнется второй лунный день.

В Киеве Луна взойдет в 8:21. Первый лунный день будет еще короче – меньше 40 минут.

Чем вы живете дальше на восток от Киева, тем короче у вас будет 1 лунный день.

В Харькове Луна взойдет в 7:55, в Днепре Луна взойдет в 7:53, то есть лунный день продлится всего 10 и 8 минут соответственно.

Время восхода Луны зависит не только от долготы, но и от широты места. Чем севернее, тем позже Луна восходит. Соответственно в Харькове, который восточнее Днепра, но и севернее его, 1 лунный день будет длиннее.

В Мелитополе Луна взойдет сразу после новолуния – через 30 секунд.

А во всех городах восточнее Мелитополя – Бердянск, Геническ, все города Донецкой и Луганской области – сначала взойдет Луна, а потом уже произойдет новолуние, соответственно 1 лунный день будет долгим, он закончится утром 2 февраля, со следующим восходом Луны.



Вот что еще важно знать о 1 лунном дне:

В этот день не стоит начинать новые дела, их нужно только планировать.

Плохо делать покупки или что-то продавать.

Лучше не отправляться в дорогу, по крайней мере – в дальнюю дорогу.

Не надо идти в суд, готовить иск в суд, думать о том, как выиграть судебный процесс, когда вы загадываете желания на будущий год

Болезни, начавшиеся в 1 лунный день, требуют самого серьезного внимания и тщательного лечения.

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