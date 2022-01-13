Гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 14 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 14 января 2022 года. Наступивший Новый год, хоть и по старому стилю, принесет в жизнь многих знаков ощущение новизны и омоложения.

Гороскоп на 14 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Реклама

В этот день вы вполне в состоянии воплотить любую свою прихоть – от умных мыслей до полной глупости. Только сначала хорошо подумайте о том, чтобы не нанести никому вреда, прежде всего – себе самим.

Гороскоп на 14 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Если у вас есть желание совершить маленькое или большое чудо – действуйте. День как будто предназначен для этого. Только ничего никому не афишируйте – близкие и сами догадаются, что это ваших рук дело.

Реклама

Гороскоп на 14 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

У вас не будет никаких препятствий, вот только серьезные деловые разговоры лучше отложить на другой день. Проявляйте терпение – так вы учитесь выдержке. И не скупитесь на приятные сюрпризы близким людям.

Гороскоп на 14 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Реклама

Вам могут предъявить счет за вашу независимость и бескомпромиссность. За все приходится платить. Возможно, вам стоит немного изменить свое поведение? Берегите желудок и не злоупотребляйте алкоголем.

Гороскоп на 14 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вы стучитесь в открытые двери. Прежде чем предпринимать серьезные шаги, попробуйте просто открыть их. У вас все получится, главное не паниковать раньше времени. Постарайтесь побыстрее закончить работу.

Гороскоп на 14 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Найдите достойное применение энергии, которая бьет через край. Желательно использовать ее мощь для созидания, а не для разрушения. Своротить горы, повернуть реки и сжечь мосты вы всегда успеете.

Гороскоп на 14 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Любая мысль будет тонуть в море разгулявшихся эмоций. Вы слишком заработались, пора сделать паузу и задуматься о качественном отдыхе, тем более на горизонте выходные дни. Берегите ценные вещи.

Гороскоп на 14 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Если вам не придется готовить самостоятельно, то наибольшее удовольствие в этот день вы получите от вкусного домашнего ужина, в теплом кругу семьи. Так что нигде не задерживайтесь по пути с работы.

Гороскоп на 14 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вас ждут перемены, причем довольно значительные, но только если вы сами этого захотите. Если же вы к ним пока не готовы и желаете повременить, вас захватит рутина, причем надолго. Выбор за вами.

Гороскоп на 14 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Вы заслужили поощрение, но с похвалой почему-то никто не спешат. Выход есть: сделайте сами себе подарок, а какой – решайте сами, за вас этого никто не сделает. И не забывайте о близких людях.

Гороскоп на 14 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вас могут заподозрить в какой-то интриге, даже если вы не имеете к этому отношения. Просто даже самые спонтанные ваши действия будут казаться тщательно обдуманными частями хитроумного плана.

Гороскоп на 14 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Вот и наступил долгожданный праздник на вашей улице. Нынче день будет раскрашен радостными событиями и приятными эмоциями. Развлекайтесь и наслаждайтесь, пока есть такая подходящая возможность.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.