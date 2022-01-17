Гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 18 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 18 января 2022 года. У многих знаков зодиака этот день принесет внутреннюю свободу и раскрепощенность, когда можно просто наслаждаться жизнью.

Гороскоп на 18 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Возьмите себя в руки, подавите разыгравшиеся эмоции и сделайте, наконец, первый шаг, которого от вас кто-то очень ждет. За вас этого не сделает никто другой, а конфликты вам сейчас вообще ни к чему.

Гороскоп на 18 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Видимо, вам придется отвечать за свои слова и поступки, которые недавно были сделаны сгоряча или не совсем с умом. Постарайтесь никому не нагрубить, проявляйте вежливость и учтивость. – тогда вас простят.

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Гороскоп на 18 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вы рискуете стать жертвой собственной навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, проще реализовать и успокоиться. Так что расслабьтесь, тем более что она вряд ли окажется слишком глупой.

Гороскоп на 18 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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У вас неожиданно откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им по максимуму – подумайте, как из этого можно извлечь выгоду. Возможно есть смысл заняться продвижением по службе?

Гороскоп на 18 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вам будет полезна высокая физическая активность. А чтобы не было скучно, привлеките к этому занятию еще кого-нибудь. Вместе вы свернете горы, но прежде подумайте – что вы будете делать с этими камнями.

Гороскоп на 18 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Не пытайтесь бороться с собой – своими мыслями, взглядами, убеждениями. Кого вы пытаетесь обмануть? Вам все равно это не удастся, зря только силы потратите, которые вскоре будут вам очень нужны для дела.

Гороскоп на 18 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Даже небольшие перемены в поведении могут повлечь не совсем адекватную реакцию со стороны окружающих. Вас, как минимум, могут неправильно понять или же осудить. Не рискуйте понапрасну.

Гороскоп на 18 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Не лучший день для деловой стороны вашей карьеры. От вас потребуется практичность, остальное подождет. Из-за своих необдуманных действий вы рискуете далеко зайти совсем не в том направлении.

Гороскоп на 18 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

У вас есть два варианта: либо раскрыть свои чувства полностью, чтобы не оставалось недомолвок, либо сидеть и помалкивать. Выбирать вам, но в любом случае вы вскоре пожалеете о своем решении.

Гороскоп на 18 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Вы сумеете обернуть в свою пользу любую ситуацию, с которой столкнетесь, несмотря на те эмоции, которые она вызовет поначалу. Окружающие даже не почувствуют, как мастерски вы ими манипулируете.

Гороскоп на 18 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Наслаждайтесь тем, что имеете, и не гонитесь за большим. То, что это далось вам слишком легко, нисколько не уменьшает ценности полученного. Можете гордиться собой – это вполне достойная награда.

Гороскоп на 18 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

В этот день темп вашей жизни может резко замедлиться. Возможно вы просто не выспались и отсюда все ваши проблемы. Срочно организуйте себе час отдыха для релакса и восстановления жизненных сил.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.