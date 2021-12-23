Общий прогноз для знака зодиака Весы на 2022 год

Весы / Фото: Коллаж: Сегодня

Насколько удачным, позитивным и перспективным будет наступающий год Черного Водяного Тигра для Весов? В какой сфере их подстерегают неприятности, а где можно расслабиться и получать удовольствие от жизни? Чем порадует любовь, где лучше всего заработать, для кого проявить щедрость, куда отправиться на отдых, как подкрепить здоровье? Ответы на эти важные вопросы читайте в подробном гороскопе на 2022 год для знака зодиака Весы .

Гороскоп на 2022 год для знака Весы: работа и карьера

В 2022 году у Весов будет очень развита интуиция, так что на нее стоит всецело полагаться при определении направления деятельности. Можете смело браться за выбранное дело, даже если оно, на первый взгляд, покажется вам странным и необычным. А Тигр приветствует дерзких и решительных . Но вот отсиживаться за чужой спиной у вас не получится – останетесь сидеть, но на мели.

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Гороскоп на 2022 год для знака Весы: деньги и финансы

Весы как будто улавливают малейшие колебания настроения символа 2022 года, а потому ваш усердный труд будет достойно вознагражден . Правда, возможны перебои с финансовыми поступлениями, но они будут непродолжительными. А если вы сумеете расходовать деньги экономно и с умом, то даже позволите себе действительно ценные покупки и приобретения.

Гороскоп на 2022 год для знака Весы: любовь и отношения

В 2022 году Весам не единожды придется отстаивать свои чувства. Год Тигра пощекочет вам нервы. Приготовьтесь к схватке за благосклонность любимого человека, если вы заинтересованы удержать старые отношения, не упустить свое счастье или же обрести новую любовь. Только в этом случае вы получите поддержку от Тигра в виде мудрого совета друзей и чувства уверенности в себе.

Гороскоп на 2022 год для знака Весы: здоровье и питание

Какие-то непредвиденные ситуации на работе, часто в ущерб здоровью, приведут к тому, что у вас возрастет аппетит и захочется банально заедать проблемы. Не увлекайтесь вредной пищей и следите за рационом, иначе придется решать вопрос лишнего веса . Лучше запишитесь в спортзал и регулярно боритесь со стрессами там – это гораздо полезнее и для нервов, и для силы, и для фигуры.

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Гороскоп на 2022 год для знака Весы: отдых и путешествия

Кто хорошо работает, должен так же качественно и плодотворно отдыхать. В 2022 году Весы заслужат по-настоящему роскошный отдых . Желательно выбрать для отпуска летний период и по теплу отправиться в путешествие со всей семьей. Только спланируйте все заблаговременно. А Тигр позаботится о том, чтобы ничто не отвлекало вас от долгожданного комфортного релакса.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.