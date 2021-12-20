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Гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
20 декабря, 18:00
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Астрологический прогноз на 21 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 21 декабря 2021 года. В этот день нельзя быть слишком легковерными, а также поддаваться соблазнам. Фортуна может отвернуться от вас.

Гороскоп на 21 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Без помощи друзей у вас вряд ли получится обойтись. Лучше предупредите их заранее о своих планах, и тогда они смогут быть рядом в самое нужное для вас время. Избегайте переохлаждения в этот день.

Гороскоп на 21 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Сдерживайте свои негативные эмоции. Во-первых, для этого нет никаких оснований. А во-вторых, окружающие люди совершенно не виноваты в том, что у вас плохое настроение. Да и денег от этого не прибавится.

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Гороскоп на 21 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Кто-то из вашего окружения поведет себя неожиданно. От вас потребуется проявление терпения, а также деликатность, чтобы удержаться от критики. Контролируйте свои действия, чтобы не наломать дров.

Гороскоп на 21 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Если вдруг с вами все стали не соглашаться и сомневаться в ваших решениях – это сигнал, чтобы задуматься, а все ли вы делаете так, как следовало бы. Возможно, вы сбились с курса, но вам не говорят об этом открыто.

Гороскоп на 21 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вам лучше промолчать, чем без толку напрягать связки. Вас все равно никто не услышит, а кричать в пустоту – не самый разумный способ вести диалог. Ищите другие пути влияния на людей и привлечения единомышленников.

Гороскоп на 21 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

То, что вам рисует ваше воображение, далеко не всегда соответствует действительности. Так что можете расслабиться и понапрасну не переживать. Лучше займитесь текущими делами – их накопилось немало.

Гороскоп на 21 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Кто-то может воспользоваться ситуацией, чтобы втереться к вам в доверие и нагрузить своими проблемами. Это сильно отвлечет от более важной работы, так что будьте бдительны и не попадитесь на удочку.

Гороскоп на 21 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Ощущение вечной нехватки времени – ситуация вполне нормальная и обыденная. Но это не должно стать причиной, чтобы отказывать себе в отдыхе. Особенно если об этом вас настоятельно просит организм.

Гороскоп на 21 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Только вы сами можете ответить на вопрос, который давно вас интересует. Займитесь его решением сейчас и не откладывайте на потом. Но при этом поменьше доверяйте окружающим, особенно малознакомым людям.

Гороскоп на 21 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Не стоит предъявлять претензии коллегам, если у вас нет доказательств их неправоты. Вам дадут отпор и объяснят необоснованность ваших слов, так что придется извиняться. Будьте аккуратны во время поездок.

Гороскоп на 21 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

То, что еще совсем недавно у вас не получалось, на этот раз сложится именно так, как вы и хотели. Главное – побороть свою лень, выбрать верный курс и приняться за дело. А вот вечером можете себе позволить расслабиться.

Гороскоп на 21 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Пришло время улучшить свое финансовое положение. Тем более что впереди – много запланированный и неожиданных расходов. Удача на вашей стороне. Действуйте и будьте уверены в себе – все получится.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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