Гороскоп на 21 грудня для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 21 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 21 грудня 2021 року. Цього дня не можна бути легковірними, а також піддаватися спокусам. Фортуна може відвернутися від вас.

Гороскоп на 21 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Без допомоги друзів вам навряд чи вдасться обійтися. Краще попередьте їх заздалегідь про свої плани, і тоді вони зможуть бути поруч у потрібний для вас час. Уникайте переохолодження у цей день.

Гороскоп на 21 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Стримуйте негативні емоції. По-перше, для цього немає жодних підстав. А по-друге, оточуючі зовсім не винні у тому, що у вас поганий настрій. Та й грошей від цього не побільшає.

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Гороскоп на 21 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Хтось із вашого оточення поведеться несподівано. Від вас знадобиться прояв терпіння, а також делікатність, щоб утриматися від критики. Контролюйте свої дії, щоби не наламати дров.

Гороскоп на 21 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Якщо раптом із вами всі стали не погоджуватися і сумніватися у ваших рішеннях – це сигнал, щоб замислитися, а чи все ви робите так, як слід. Можливо ви збилися з курсу, але вам не говорять про це відкрито.

Гороскоп на 21 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Вам краще промовчати, ніж без толку напружувати зв'язки. Вас все одно ніхто не почує, а кричати в порожнечу – не надто розумний спосіб вести діалог. Шукайте інші шляхи впливу на людей та привернення однодумців.

Гороскоп на 21 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Те, що вам малює ваша уява, далеко не завжди відповідає дійсності. Так що можете розслабитися і не переживати дарма. Краще займіться поточними справами – їх накопичилося чимало.

Гороскоп на 21 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Хтось може скористатися ситуацією, щоб втертися до вас у довіру і навантажити своїми проблемами. Це сильно відволікатиме від більш важливої роботи, тож будьте пильні і не потрапите у пастку.

Гороскоп на 21 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Відчуття вічного браку часу – ситуація цілком нормальна й повсякденна. Але це не має стати причиною відмовляти собі у відпочинку. Особливо якщо цього від вас вимагає організм.

Гороскоп на 21 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Тільки ви самі можете відповісти на запитання, яке давно вас цікавить. Займіться його вирішенням і не відкладайте на потім. Але при цьому менше довіряйте оточуючим, особливо малознайомим людям.

Гороскоп на 21 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Не варто пред'являти претензії колегам, якщо у вас немає доказів іхньої неправоти. Вам дадуть відсіч і пояснять необґрунтованість ваших слів, тому доведеться вибачатися. Будьте обережні під час поїздок.

Гороскоп на 21 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Те, що нещодавно у вас не виходило, цього разу складеться саме так, як ви й хотіли. Головне – побороти свою лінь, вибрати вірний курс і взятися за справу. А от увечері можете дозволити собі розслабитися.

Гороскоп на 21 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Настав час покращити своє фінансове становище. Тим більше, що попереду – багато запланованих та несподіваних витрат. Успіх на вашому боці. Дійте і будьте впевнені у собі – все вийде.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.