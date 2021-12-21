Гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 22 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 22 декабря 2021 года. Для многих знаков день таит в себе тайны и загадки, решать которые будет непросто.

Гороскоп на 22 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Если вы в чем-то ошиблись, лучше сразу в этом признаться, чем стараться выкрутиться и запутаться еще больше. Спорить с человеком, у которого в запасе есть железные аргументы, по меньшей мере, неразумно.

Гороскоп на 22 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Конечно же, вы в праве распоряжаться собственным временем по своему усмотрению. Но если вы не будете отдавать часть себя собственной семье и оставите все житейские проблемы домашним – ждите претензий.

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Гороскоп на 22 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

В этот день желательно четко следовать плану, который вы составили накануне. И не отклоняться от намеченных дел, иначе не успеете ничего в срок. Совет извне окажется как нельзя более удачным и дельным.

Гороскоп на 22 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Вы неожиданно для себя и окружающих сумеете найти новый подход и нестандартное решение проблемы, которая вам порядком надоела. Так что можете собой гордиться – вы этого вполне заслужили.

Гороскоп на 22 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Если ваша интуиция по какой-то причине откажется работать, лучше не принимать вообще никаких решений, а все ответственные дела отложить на другое время. У вас и так найдется, чем заняться, не правда ли?

Гороскоп на 22 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Если вы хотите наладить отношения с дорогим вам человеком, не ждите от него инициативы. Лучше спрячьте свою гордость и сделайте, наконец, первый шаг. От этого выиграют все – а вы, в первую очередь.

Гороскоп на 22 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Очень велика вероятность, что данные вами обещания не будут исполнены. И не важно, по чьей вине и по какой причине – но лучше избежать такой ситуации. Так что не берите на себя повышенных обязательств.

Гороскоп на 22 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорее всего, в коллективе вам будет отведена роль покорного слушателя и утешителя. Не пытайтесь сбежать – вас все равно найдут, но тогда обида возрастет и перекинется на вас. А вам это сейчас не нужно.

Гороскоп на 22 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Держите язык за зубами, иначе вы рискуете заработать репутацию зануды. Если подобная перспектива вас не радует, постарайтесь побольше улыбаться окружающим – это воспримется ими гораздо лучше.

Гороскоп на 22 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Кто-то очень заинтересован в ваших наработках и богатом опыте. Так что будьте начеку, особенно с конкурентами, и не разболтайте свои секреты. Лучше примените их на практике и сами заработайте дивиденды.

Гороскоп на 22 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

В этот день коллектив сыграет важную роль в общем деле. Возможно, каждый по отдельности будет не совсем доволен результатом, в целом все получится очень даже неплохо. Главное – не ошибиться с лидером.

Гороскоп на 22 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Вокруг вас будут происходить самые невероятные события. Но звезды советуют ничему не удивляться. А сам день пройдет легко и приятно. На этой волне отличное настроение сохранится до самого вечера.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.