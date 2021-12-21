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Гороскоп на 22 грудня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
21 грудня, 18:00
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Астрологічний прогноз на 22 грудня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 22 грудня 2021 року. Для багатьох знаків день приховує у собі таємниці та загадки, вирішувати які буде непросто.

Гороскоп на 22 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Якщо ви в чомусь помилилися, краще відразу в цьому зізнатися, ніж намагатися викрутитись і заплутатися іще більше. Сперечатися з людиною, яка має в запасі залізні аргументи, щонайменше, нерозумно.

Гороскоп на 22 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Звичайно ж, ви маєте право розпоряджатися власним часом на свій розсуд. Але якщо ви не віддаватимете частину себе власній сім'ї і залишите всі життєві проблеми домашнім – чекайте на претензії.

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Гороскоп на 22 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

У цей день бажано чітко дотримуватися плану, який ви склали напередодні. І не відхилятися від намічених справ, інакше не встигнете нічого в строк. Порада ззовні виявиться дуже вдалою і корисною.

Гороскоп на 22 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Ви несподівано для себе та оточуючих зумієте знайти новий підхід та нестандартне вирішення проблеми, яка вам порядком набридла. Тож можете собою пишатися – ви на це цілком заслужили.

Гороскоп на 22 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Якщо ваша інтуїція з якоїсь причини відмовиться працювати, краще не приймати жодних рішень, а всі відповідальні справи відкласти на інший час. У вас і так знайдеться, чим зайнятися, чи не так?

Гороскоп на 22 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Якщо ви хочете налагодити стосунки із дорогою вам людиною, не чекайте від неї ініціативи. Краще приховайте свою гордість і зробіть перший крок. Від цього виграють усі – насамперед ви самі.

Гороскоп на 22 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Дуже велика ймовірність, що ці обіцянки не будуть виконані. І не важливо, з чиєї вини та з якої причини – але краще уникнути такої ситуації. Отже, не беріть на себе підвищених зобов'язань.

Гороскоп на 22 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Швидше за все, у колективі вам буде відведена роль покірного слухача та втішителя. Не намагайтеся втекти – вас все одно знайдуть, але тоді образа зросте й перекинеться на вас. А вам це зараз не потрібно.

Гороскоп на 22 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Тримайте язик за зубами, інакше ви ризикуєте заробити репутацію зануди. Якщо подібна перспектива вас не тішить, постарайтеся більше посміхатися оточуючим – це сприйметься ними набагато краще.

Гороскоп на 22 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Хтось дуже зацікавлений у ваших напрацюваннях та багатому досвіді. Тож будьте напоготові, особливо з конкурентами, і не розбазікайте свої секрети. Краще застосуйте їх на практиці та самі заробіть дивіденди.

Гороскоп на 22 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Цього дня колектив відіграє важливу роль у спільній справі. Можливо, кожен окремо буде не зовсім задоволений результатом, в цілому все вийде дуже непогано. Головне – не помилитись із лідером.

Гороскоп на 22 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Навколо вас відбуватимуться найнеймовірніші події. Але зірки радять нічому не дивуватися. А сам день пройде легко та приємно. На цій хвилі чудовий настрій збережеться до самого вечора.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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